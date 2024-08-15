Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!

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Организовать качественный досуг для детей военнослужащих в филиалах Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» позволяет сотрудничество оборонного ведомства с РУОЦ, предусматривающее не только отдых ребят, но и активизацию военно-патриотического воспитания подрастающего поколения

фото: пресс служба МО РК

Во время встречи министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с министром просвещения Гани Бейсембаевым, состоявшейся в начале года, речь шла о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и организации содержательного досуга детей и школьников. Главы ведомств тогда обсудили возможность выделения квот для отдыха детям военнослужащих и служащих Вооруженных сил, а также реабилитации детей с особыми образовательными потребностями в четырех филиалах РУОЦ «Балдаурен».

Заработал совместный проект министерств обороны и просвещения, согласно которому более тысячи детей отдохнули в этом году в центре «Балдаурен». Детей военнослужащих Вооруженных сил повезли в филиалы Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» в Туркестане, Боровом и Балхаше. А школьники из Актау отдохнули в филиале в г. Конаев.

На отдых в первую очередь были направлены дети военнослужащих и гражданского персонала, проходящих воинскую службу в отдаленных гарнизонах, воспитываемые в неполных и многодетных семьях. Одна смена – 21 день. При этом помимо культурно-досуговых и оздоровительных мероприятий дети проходили обучение по предметам школьной программы, как на государственном, так и на русском языках. 

Следует отметить, что сотрудничество с РУОЦ «Балдаурен» направлено на работу с допризывной молодежью. Соответствующая учебная программ включала практические занятия по изучению основ военного дела. Ребята посещали воинские части, где с ними проводили занятия - школьники знакомились со спецификой службы саперов и десантников, техникой и вооружением.

По заведенному порядку с утра в центре «Балдаурен» проходили занятия по предметам школьной программы, вся необходимая для этого учебная литература в филиалах есть. Во второй половине дняорганизовывались оздоровительные, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Самый активный отдых проходит, конечно же, в летние месяцы. Социальные сети полны восторженных отзывов детей, их родители благодарят свое командование. Военнослужащие выражают огромную благодарность руководству Министерства обороны РК, командованию воинских частей, руководителям женсовета за поддержку и организацию отдыха в РУОЦ «Балдаурен».

Свои впечатления 12-летний Даниал Хамитов, чья мама служит в Сухопутных войсках, выразил в коротком видеоролике. По его словам, в лагере были созданы все условия для детей - чистые комнаты, вкусная еда, интересный досуг, занятия в различных кружках.

- Мы купались в бассейне, где инструкторы учили нас плавать, и катались на катамаранах на озере, - делится Даниал.

Детский досуг на отдыхе обеспечивает ежедневная насыщенная программа с разносторонними мероприятиями, позволяющая каждому ребенку найти свое увлечение. И, обязательным атрибутом пребывания в лагере «Балдаурен» стали экскурсии в воинские части, где ребята могли прикоснуться к тому, чем их родители занимаются каждый день.

 

#дети #армия #отдых

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