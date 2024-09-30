Соня Жиенбаева выиграла второй в карьере титул категории ITF World Tennis Tour

Фото: пресс-служба ФТК

Казахстанка Соня Жиенбаева (781 WTA) стала чемпионкой турнира категории ITF World Tennis Tour W 15 в Мадриде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

В финале Соня обыграла британку Элис Гилиан (668 WTA) со счётом 6:1, 5:7, 6:1. На пути к заветной победе Соня обыграла первую, третью и пятую ракетки турнира.

Это уже второй одиночный трофей Жиенбаевой в карьере во взрослом женском туре. Ранее казахстанка выиграла турнир в Анталье.

В обновленном рейтинге WTA казахстанка поднялась на рекордное для себя 753-е место.