Фото: Агентство РК по противодействию коррупции
Общество
Сообщника Кайрата Сатыбалдыулы объявили в розыск

Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции объявило в розыск сообщника Кайрата Сатыбалды, передает Kazpravda.kz.

"Продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыулы – гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, являющий учредителем и директором ряда коммерческих предприятий", - говорится в сообщении Антикора.

Преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого ему от Кайрата Сатыбалдыулы была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Кайрата Сатыбалдыулы 37 млрд тенге и 62 млн долларов США.

С февраля текущего года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования. Его противоправные деяния квалифицированы по ст. 218 ч. 3 п. 3 Уголовного кодекса РК и он объявлен в розыск, проинформировал Антикор.

Досудебное расследование продолжается, добавили в Агентстве.

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