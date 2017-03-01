​Соотечественники поддерживают

Ежегодное Послание Президента народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и ключевые вопросы очередного этапа политических преобразований обсуждались в посольстве РК в Хельсинки, которое посетила инициативная группа казахской диаспоры в Финляндии.

Участники встречи хоть и живут за пределами Казахстана, но активно интересуются происходящими на Родине процессами, гордятся ее успехами и достижениями.

– Казахстан заложил прочный фундамент долгосрочного политического и социально-экономического благополучия и теперь ставит перед собой амбициозные, но вполне посильные цели и задачи. С этой точки зрения Послание определяет четкую траекторию и приоритеты будущего устойчивого развития, где знания и образование, наука и инновации будут играть главенствующую роль, – считает педагог Гульназ Тлевбердиева. – Твердо уверена, что благодаря модернизации экономики, институциональным реформам Казах­стан и далее будет укреплять свой авторитет и приумножит успехи суверенного развития.

– Казахстан является одним из немногих многонациональных государств, где царят мир и согласие, где в почете труд и созидание. А где мир и труд – там процветание и благополучие. Я часто бываю в родных краях, вижу, как с каж­дым годом меняются облик сел и городов, быт народа, крепнет единство в обществе. Убеждена, что предстоящие масштабные реформы ознаменуют собой начало большого и светлого пути нашего народа. В Послании Главы государства для меня особенно близки тезисы о необходимости создания условий для свободной предпринимательской дея­тельности – малого и среднего бизнеса, – поделилась мнением еще одна участница встречи, предприниматель ­Гаухар Алимханова.

Представители казахской диас­поры, посетившие посольство, также выразили признательность за оказываемую поддержку и внимание к соотечественникам и подтвердили готовность внести вклад в укрепление уз дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Финляндией.

Посол Казахстана в Финляндии Мурат Нуртлеуов поблагодарил членов казахской диаспоры за проявленную солидарность и поддержку инициатив Президента и заверил в готовности продолжить тесную работу с соотечественниками.