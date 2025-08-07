– Программа турнира включала серию сложнейших испытаний, таких как перенос тяжелых мешков весом 70 килограммов, удержание металлического снаряда (зерхера), рывок гири на 32 килограмма, приседания с 50-килограммовым бревном на плечах, переворачивание массивных шин и фермерская прогулка с двумя гантелями по 70 кило­граммов каждая. Завершающим и наиболее зрелищным этапом стало перетаскивание автобуса. Здесь важна не только сила, но и выдержка, характер, – отметил исполняющий обязанности руководителя отдела физической культуры и спорта города Семея Куат Исажанов.

По итогам турнира 1-е мес­то занял Вадим Макарцов из Усть-Каменогорска, 2-е место – Нурбол Азизов из Семея, 3-е место – Темирлан Кенжеханов из Усть-Каменогорска.