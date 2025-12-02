Состоялась закладка Мичуринского сада

9
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

На базе Талгарского регионального филиала Казахского научно-исследовательского института плодоовощеводства состоялась церемония закладки Мичуринского сада. В этом году исполнилось 170 лет со дня рождения селекционера с мировым именем И. Мичурина, и эта дата стала отправной точкой для инициативы по реализации проекта.

фото автора

Яблони, груши, сливы, вишни и ремонтантные сорта малины запланировано разместить на площади в три гектара. В предгорья Алатау уже доставлено около 600 саженцев. Предлагаемые сорта плодовых культур, привезенные из Тамбовской области, родины великого селекционера, созданы в научном центре им. И. Мичурина. По мнению экспертов, они обладают высокой продуктивностью и устойчивостью к стрессовым факторам и дадут возможность расширить существующий в Казахстане генофонд для создания новых селекционных программ.

Этот подарок российских селекционеров с радостью приняли казахстанские плодоводы. По замыслу, в Мичуринском саду будут отрабатываться интенсивные методы ведения садоводства и современные технологии.

Толчком для реализации проекта послужили договоренности академий наук Казахстана и России в рамках созданного в апреле этого года цент­ра передовых технологий в АПК. В церемонии закладки сада приняли участие Президент НАН РК Ахылбек Куришбаев, заместитель главы РАН Петр Чекмарев, заместитель акима Алматинской области Бакытнур Бакытулы, представители производственных центров и научных институтов Казахстана и России.

Как отметил Ахылбек Куришбаев, совместный научный проект выступает в качестве долгосрочной инвестиции в развитие плодоводства Казахстана. В свою очередь Петр Чекмарев заявил, что закладка Мичуринского сада – это пример дружбы и сотрудничества ученых России и Казахстана.

Бакытнур Бакытулы ознакомил участников мероприятия с состоянием дел в аграрном секторе и отметил важность развития плодоводства в регионе. В перс­пективе планируется закладка экс­периментальных участков с проверенными высокоурожайными, коммерчески выгодными сортами, пригодными для возделывания в условиях Казахстана.

По мнению плодоводов, Мичуринский сад станет живой лабораторией под открытом небом, где будут отрабатываться и внедряться наукоемкие технологии.

#яблони #селекционеры #церемония закладки #Мичуринский сад

