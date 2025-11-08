Фото: Жанна Дандыбаева

Полевые испытания, наряду с выставками и смотрами, являются важным элементом селекционной работы, поскольку они позволяют оценить охотничьи способности собаки. Ведь именно мастерство охоты тазы было главным селекционным индикатором для наших предков.

В ходе сегодняшних испытаний оценивались скорость, манёвренность, выносливость, использование интеллекта и мастерство преследования. Полученные результаты подтвердили высокий уровень подготовленности собак и значение практической проверки в племенной работе.

Мероприятие прошло с соблюдением всех требований безопасности и правил охоты. В испытаниях приняли участие 20 казахских тазы из разных регионов страны. Судейство осуществляли опытные заводчики, эксперты и специалисты из Алматинской, Актюбинской, Абайской, Павлодарской, Акмолинской областей, городов Алматы и Астана.

Стоит отметить, что днём ранее, 7 ноября, прошёл судейский семинар, который собрал специалистов из разных регионов Казахстана. Его проведение стало важным шагом к консолидации профессионального сообщества страны и унификации стандартов проведения охотничьих испытаний.

Инициатива стала важным шагом в становлении единой системы оценки рабочих качеств и сохранении охотничьего потенциала национальной породы.

Союз кинологов Казахстана намерен продолжить проведение подобных мероприятий в других регионах страны. Это позволит расширить географию участия, вовлечь больше владельцев и специалистов, а также создать единую практическую базу для оценки и развития рабочих качеств казахского тазы. Регулярные испытания на местах станут важным инструментом в системной селекционной работе и в сохранении охотничьих традиций.