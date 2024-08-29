Состоялся праздничный урок

Свежий выпуск
1
Павел Ильин

Праздничный урок «Менің Отаным – Қазақстан» прошел в Президентском центре.

Фото: Игорь Бургандинов

В мероприятии, посвященном Дню Конституции и началу учебного года, приняли участие 30 первоклассников столичной школы-гимназии № 96, их учителя и сотрудники Президентского центра.

По замыслу организаторов, праздничный урок призван был поспособствовать формированию у детей чувства патриотизма, обоб­щить их знания о родной стране и ее законах, а также воспитать уважительное отношение к государственным символам Казахстана.

В течение урока дети рассказывали стихи патриотического содержания и пословицы, в которых образ Родины выражен с присущей фольклору яркостью и афористичностью, исполняли известные песни и танцевальные номера, подготовленные вместе с родителями и учителями. Ребята охотно отвечали на задаваемые им вопросы по истории Казахстана и с увлечением слушали рассказы взрослых о нормах Основного закона.

– Сегодня мы стали свидетелями того, как наши маленькие гости продемонстрировали свои таланты: будь то стихи, песни или художественные номера. В одном из своих выступлений Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: «Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наш национальный долг». В этом направлении Президентский центр на постоянной основе взаимо­действует с учреждениями образования столицы, проводя совместные учебно-воспитательные, познавательные и патриотические мероприятия, – отметил заместитель директора Президентского центра Серик Сыдыков.

В конце мероприятия для детей прозвучал первый звонок, символизирующий начало нового жизненного этапа. Каждому из юных гостей Президентского центра в память о праздничном уроке были вручены ценные подарки и сувениры.

Учителя школы-гимнзаии № 96, принявшие активное участие в подготовке мероприятия, были отмечены благодарственными письмами.

#дети #патриотизм #Президентский центр #урок

Популярное

Все
Казахская тазы станет брендом страны
В общем доме не бывает «ваших проблем»
В Петропавловске вырастут тарифы на содержание жилья
Модернизируют и реконструируют, не боясь пресловутого «не влезай – убьет»
Между властью и бизнесом нужно наладить конструктивный диалог
Впервые за 30 лет в КазНАИУ началось строительство нового общежития
В области Абай отопление дадут в срок
Мангистау: в преддверии холодов не надейтесь на «авось»
Больше пяти лет не могут отремонтировать три костанайские школы
Подойдите к мусору с умом!: акцию «Таза Қазақстан» поддержали в Талдыкоргане
Мирный атом на службе прогресса: выставка ядерных технологий открылась в Астане
Кому нужна реформа судебной системы? – мнение юриста
Шереметьевский тупик
Развитие ядерной отрасли обсудили в Астане
Более 20 тысяч рабочих мест появятся в результате создания кластеров высокого передела
Дополнительные гранты для учебы в вузах присудили в профильном министерстве
Казахстанцы изучат канадский опыт строительства дорог
Где можно увидеть открытие Паралимпиады-2024
Полицейский получил 15 лет тюрьмы за распространение наркотиков в Костанайской области
В Kazеnergy поддержали идею строительства АЭС
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Стратегическое партнерство и братские связи
Вам пакет. Экологический!
Погружение в древность
Приаралье становится центром стекольной промышленности
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Экспедиция за зубами древних акул
Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
Нурбеку Оралбаю вручили ключи от автомобиля в Астане
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Кто представит Казахстан на Паралимпиаде в Париже
Тысячи мальков после паводков оказались отрезанными от большой воды
Геннадий Головкин лишил Жанар Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
Токаев принял Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе
Защищены права более двухсот работников
Копить деньги на учебу ребенка можно уже с пятилетнего возраста
Цены на нефть и рост экономики Казахстана: что говорят эксперты
Небезопасный детский сад
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
«Таза Қазақстан»: участники Funny sport очистили столичный парк от мусора
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор

Читайте также

Чтобы повысить урожайность
Самый крупный в регионе социозамер
Вкусно есть не запретишь!
Новые школы строят в Шымкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]