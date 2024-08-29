Состоялся праздничный урок

Фото: Игорь Бургандинов

В мероприятии, посвященном Дню Конституции и началу учебного года, приняли участие 30 первоклассников столичной школы-гимназии № 96, их учителя и сотрудники Президентского центра.

По замыслу организаторов, праздничный урок призван был поспособствовать формированию у детей чувства патриотизма, обоб­щить их знания о родной стране и ее законах, а также воспитать уважительное отношение к государственным символам Казахстана.

В течение урока дети рассказывали стихи патриотического содержания и пословицы, в которых образ Родины выражен с присущей фольклору яркостью и афористичностью, исполняли известные песни и танцевальные номера, подготовленные вместе с родителями и учителями. Ребята охотно отвечали на задаваемые им вопросы по истории Казахстана и с увлечением слушали рассказы взрослых о нормах Основного закона.

– Сегодня мы стали свидетелями того, как наши маленькие гости продемонстрировали свои таланты: будь то стихи, песни или художественные номера. В одном из своих выступлений Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: «Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наш национальный долг». В этом направлении Президентский центр на постоянной основе взаимо­действует с учреждениями образования столицы, проводя совместные учебно-воспитательные, познавательные и патриотические мероприятия, – отметил заместитель директора Президентского центра Серик Сыдыков.

В конце мероприятия для детей прозвучал первый звонок, символизирующий начало нового жизненного этапа. Каждому из юных гостей Президентского центра в память о праздничном уроке были вручены ценные подарки и сувениры.

Учителя школы-гимнзаии № 96, принявшие активное участие в подготовке мероприятия, были отмечены благодарственными письмами.