На аэродроме «Жоламан-северный» проходит первый открытый чемпионат по парашютному спорту на Кубок командующего Силами специальных операций Вооруженных сил РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны РК

Фото: Минобороны РК

Более 50 парашютистов в составе 18 команд выступают в дисциплине на «точность приземления» с парашютными системами специального назначения типа «крыло». Среди них военнослужащие Сил специальных операций, Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, Десантно-штурмовых войск, а также спортсмены федераций парашютного и авиационного видов спорта городов Астаны, Караганды и Павлодара.

«Соревнования объединяет тех, кто связал свою жизнь со службой и небом. Парашютный спорт требует высочайшей концентрации, мужества, дисциплины и безупречной физической подготовки. Уверен, что состязания станут не только проверкой мастерства, но и площадкой для обмена опытом, укрепления дружбы и взаимного уважения», – подчеркнул заместитель командующего Силами специальных операций подполковник Саят Исанов.

Прыжки выполняются с высоты 1200 метров с вертолета Ми-17. Оценка результатов проводится как в личном, так и в групповом зачёте.

Главная задача участников — продемонстрировать максимальную точность приземления на ограниченную площадку, что требует от спортсменов высокого уровня профессионализма, координации и тактической слаженности.