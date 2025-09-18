Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе республиканской акции «Таза Қазақстан» полицейские выявили на территории области 289 несанкционированных свалок, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По информации пресс-службы областного департамента полиции, с апреля в городах и районах Восточного Казахстана к работе приступили 16 мобильных групп в составе сотрудников правоохранительных органов и представителей местных исполнительных органов. Всего в ходе экологических рейдов выявлено 15,5 тыс. различных нарушений, в том числе 289 стихийных свалок.

«Направлено свыше 300 представлений в исполнительные органы и юридическим лицам. Больше 270 свалок уже ликвидированы. За нарушение правил благоустройства к административной ответственности привлечено больше 10 тысяч человек, за загрязнение мест общественного пользования – больше 5 тысяч», - рассказали в департаменте.

Вместе с тем, как ранее сообщали в областном департаменте экологии, в 2024 году экологи выявили на территории области 259 несанкционированных свалок и в 2025 году еще 84.

Кроме того, из 231 площадки и полигона твердых бытовых отходов (ТБО) всего 9% соответствуют экологическим и санитарным требованиям. В некоторых районах, например, Катон-Карагайском и Курчумском, полигоны ТБО вовсе отсутствуют. В Усть-Каменогорске, не смотря на то, что срок эксплуатации полигона ТБО давно истек, до сих пор не определено место под строительство нового.