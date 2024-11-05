Сотрудничество в энергетической отрасли обсудил Токаев с главой Électricité de France

В ходе встречи президента Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором Électricité de France Люком Ремоном были обсуждены перспективы сотрудничества в энергетической отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства был проинформирован о текущей деятельности и планах крупнейшего в мире оператора атомных электростанций.

Президент рассказал, что по итогам общенационального референдума большинство граждан Казахстана поддержало решение о строительстве первой в стране атомной электростанции. Французская компания входит в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для строительства АЭС.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан рассматривает возможность учреждения международного консорциума в качестве одной из потенциальных моделей реализации этого важнейшего проекта.

Со своей стороны Люк Ремон подтвердил намерение компании продолжить взаимовыгодное партнерство с «Казатомпромом». Он также высказал свои предложения по реализации перспективных проектов в сфере возобновляемой энергетики.

EDF – государственная французская компания по производству и поставкам электроэнергии. Компания является оператором 67 атомных реакторов, из них 56 во Франции, 9 – в Великобритании, 2 – в Китае (примерно 18% общей мощности всех АЭС, эксплуатируемых в мире). Компания планирует построить во Франции еще 14 реакторов.