Сотрудничество в энергетической отрасли обсудил Токаев с главой Électricité de France

Международное сотрудничество , Энергетика , Президент
19

В ходе встречи президента Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором Électricité de France Люком Ремоном были обсуждены перспективы сотрудничества в энергетической отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

 

Глава государства был проинформирован о текущей деятельности и планах крупнейшего в мире оператора атомных электростанций.

Президент рассказал, что по итогам общенационального референдума большинство граждан Казахстана поддержало решение о строительстве первой в стране атомной электростанции. Французская компания входит в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для строительства АЭС.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан рассматривает возможность учреждения международного консорциума в качестве одной из потенциальных моделей реализации этого важнейшего проекта.

Со своей стороны Люк Ремон подтвердил намерение компании продолжить взаимовыгодное партнерство с «Казатомпромом». Он также высказал свои предложения по реализации перспективных проектов в сфере возобновляемой энергетики.  

EDF – государственная французская компания по производству и поставкам электроэнергии. Компания является оператором 67 атомных реакторов, из них 56 во Франции, 9 – в Великобритании, 2 – в Китае (примерно 18% общей мощности всех АЭС, эксплуатируемых в мире). Компания планирует построить во Франции еще 14 реакторов.

 

#переговоры #Франция #Токаев #сотрудничество #энергетика

Популярное

Все
Акция «Таза Alem» вновь прошла в Уральске
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
Строительство заводов оживит экономику области Абай
А у нас в поселке газ!
Без труда не вытянешь рыбку из пруда
Посчитаем дырки в сыре! Очень вкусный этот сыр!
Отзовутся ли прибылью полные закрома?
Мобильному приложению eGov Mobile – пять лет
Педагогом нужно родиться
Нарушители поневоле
Приаралье – в тройке лидеров по выпуску продукции субъектами МСБ
Отцы воспитывают в детях ответственность, смелость, уважение к старшим
Адольф Арцишевский: Мы еще поживем!
Аграрии сетуют на недоступность госсубсидий
Вопросы, которые важны для всех
Основа основ – благополучие людей
Акимы сельских округов оштрафованы на миллионы
Хулиганство мелкое, а штрафы крупные
Теплица будущего уже действует
Производство лифтов могут начать на юге
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
Какие цены на уголь в Казахстане
Душой – казах, по паспорту – немец
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
«Болашақ» может остаться без будущего
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов
Казахстанцы покоряют американский рынок
Какие документы подписаны в ходе визита Токаева в Монголию
Нам нужно готовить востребованных специалистов
Шатры и юрты Великой степи
В Нацбанке высказались по поводу предложенного депутатами запрета на онлайн-кредитование
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
Как защититься от кибератак?
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев встретился с капитанами французского би…
Совместную декларацию приняли президенты Казахстана и Франц…
«Құрметті дос» – Макрон обратился к Токаеву на казахском яз…
Президенты Казахстана и Франции посетили Музей азиатских ис…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]