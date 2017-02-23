За получение взятки в Петропавловске задержан руководитель областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" Жанкин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.
Согласно материалам уголовного дела, незаконное вознаграждение в размере 4 млн тенге он получил за покровительство подрядной организации, осуществляющей реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения за счет средств Национального фонда в рамках государственной программы "Нұрлы жол".
В настоящее время Жанкин находится в ИВС УВД Петропавловска.
Проводится досудебное расследование.