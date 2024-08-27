Сотрудник спецЦОНa занизил сумму утильсбора

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы суда области Абай, специалист занимался вводом в информационную систему заведомо ложной информации о категории и годе выпуска регистрируемых транспортных средств.

– Так, при наличии акта осмотра, сертификата о внесении утилизационного платежа и других документов, подтверждающих, что автомобиль Ford F150 выпущен в 2017-м, специалист умышленно в реквизитах указал 2019 год. Он же ввел в информационную систему заведомо ложную информацию о категории Renault Magnum 2007 года выпуска. Им была выбрана категория «до 2 лет», несмотря на то что авто относится к категории «от 5 лет и выше». В результате сумма оплаты оказалась в разы меньше установленной: 350 МРП – 1 миллион 207 тысяч 500 тенге за Ford и 0,25 МРП (862 тысячи тенге) – за Renault Magnum. Тогда как утильсбор должен был составлять с каждой машины по 2 500 МРП – 8 миллионов 625 тысяч тенге, – рассказали в суде.

Своей «предприимчивостью» теперь уже осужденный гражданин причинил ущерб государству на сумму более 16 млн тенге. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в некоммерческих акционерных обществах на такой же срок.

Гражданский иск по делу никто не заявлял. Ущерб государству возмещен в полном объеме владельцами автомобилей. Приговор вступил в законную силу.