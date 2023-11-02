Сотрудника аэропорта Астаны нашли мертвым на рабочем месте

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Отмечается, что утром сотрудник проходил обязательный предсменный медосмотр, жалоб на здоровье  не было

Фото: kazpravda.kz

Сотрудник столичного аэропорта скончался на рабочем месте, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"2 ноября 2023 года в медпункт поступил вызов медиков на перрон по причине обнаружения работниками АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" водителя на рабочем месте в кабине транспортного ленточного погрузчика багажа и грузов без сознания, медики после реанимационных мероприятий константировали биологическую смерть водителя", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. 

Отмечается, что прибывшей из города следственно-оперативной группой ДП МВД РК осуществлены следственные действия, после чего в их сопровождении на машине скорой помощи медпункта АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" тело направлено в центр судебной медицинской экспертизы города Астаны.

По данным пресс-службы, водитель в октябре 2023 года прошел медосмотр. Утром проходил обязательный предсменный медосмотр, жалоб на здоровье  не было.

"Администрация Международного аэропорта Астана выражает соболезнования семье и близким погибшего сотрудника. Международный аэропорт Астана также окажет соответствующую социальную помощь семье погибшего", - добавила официальный представитель Тойгуль Жубанисова.

#гибель #аэропорт #мужчина

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