Сотрудника аэропорта Астаны нашли мертвым на рабочем месте

Отмечается, что утром сотрудник проходил обязательный предсменный медосмотр, жалоб на здоровье не было

Фото: kazpravda.kz

Сотрудник столичного аэропорта скончался на рабочем месте, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"2 ноября 2023 года в медпункт поступил вызов медиков на перрон по причине обнаружения работниками АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" водителя на рабочем месте в кабине транспортного ленточного погрузчика багажа и грузов без сознания, медики после реанимационных мероприятий константировали биологическую смерть водителя", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Отмечается, что прибывшей из города следственно-оперативной группой ДП МВД РК осуществлены следственные действия, после чего в их сопровождении на машине скорой помощи медпункта АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" тело направлено в центр судебной медицинской экспертизы города Астаны.

По данным пресс-службы, водитель в октябре 2023 года прошел медосмотр. Утром проходил обязательный предсменный медосмотр, жалоб на здоровье не было.