Сотрудники МЧС одержали историческую победу на ЧМ по рукопашному бою

Чрезвычайные ситуации,Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Копилка казахстанской команды пополнилась сразу несколькими наградами 

Фото: пресс-служба МЧС РК

На втором соревновательном дне чемпионата в дисциплине «Поединок» сотрудники МЧС Казахстана продемонстрировали впечатляющие результаты, заслужено заняв призовые места на международной арене, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, Мария Чеботарева стала чемпионкой мира, завоевав золотую медаль и продемонстрировав высокий уровень подготовки, волю к победе и боевой дух.

Аружан Биркинбаева и Томирис Жусупова разделили второе место, подтвердив высокий уровень женской сборной Казахстана.

Также Сергей Вальтер и Владимир Демьянов признаны чемпионами мира в дисциплине «Самооборона». 

«Особую значимость победе придаёт тот факт, что впервые в истории сотрудники МЧС Казахстана стали чемпионами мира по рукопашному бою. Это не просто спортивное достижение – знаковый прорыв, подтверждающий высокий уровень профессиональной и физической подготовки спасателей. Данное достижение стало возможным благодаря системной поддержке ведомства, настойчивости самих спортсменов и стремлению к постоянному развитию. Победа на мировой арене не только укрепляет имидж министерства, но и вдохновляет новое поколение сотрудников», – отмечается в информации.

В министерстве добавили, что спасатели - не только защитники на передовой в чрезвычайных ситуациях, но и достойные представители страны на спортивной арене.

#МЧС #ЧМ #победители #рукопашный бой

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