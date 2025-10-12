Сотрудники МЧС спасли из погреба мужчин, которые едва не отравились выхлопными газами

Происшествия
17

В районе тепличного комбината города Костаная двое мужчин 2002 и 2003 годов рождения спустились в погреб гаража глубиной около двух метров, где почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Третий мужчина, 2001 года рождения, успел подняться наверх и вызвал спасателей, обратившись на линию 112, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда, используя аппараты на сжатом воздухе, спустились в погреб и извлекли двух мужчин, передав их медикам. Сотрудники скорой медицинской службы оказали пострадавшим первую помощь на месте, после чего они были госпитализированы.

Третьего мужчину, сообщившего о происшествии, осмотрели специалисты Центра медицины катастроф МЧС, доставили в больницу, после обследования в госпитализации не нуждался.

По предварительным данным, причиной происшествия стало скопление выхлопных газов от работающего генератора.

#Костанай #спасение #мужчины

Популярное

Все
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Умерла Дайан Китон
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Мирный договор о Газе подпишут 13 октября в Египте без ХАМАС
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
За пловом и природой – в Таджикистан
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
Задержан начальник хоккейной команды «Кулагер»
Третий стадион по стандарту УЕФА открылся в Казахстане
Стекольный завод запущен в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

В Аксу спасатели МЧС вытащили мужчину из завала
Мощные наводнения обрушились на Мексику
Колесо обозрения с людьми рухнуло на посетителей ярмарки в …
Цунами возможны на Филиппинах после мощного землетрясения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]