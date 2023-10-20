Сотрудники общественного транспорта начали забастовку в Италии

В Италии сотрудники общественного транспорта начали общенациональную забастовку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Несколько крупных профсоюзов работников общественного транспорта, школьного образования и медицинской отрасли Италии проводят в пятницу общенациональную забастовку, сообщил телеканал Rainews24.

Под угрозой оказалась работа городского транспорта в крупных городах, где движение будет обеспечено в "гарантированные" интервалы. Они отличаются для каждого отдельного города, но во всех случаях охватывают утренние и вечерние периоды.

Помимо автобусов и метро, нарушения ожидаются в сфере железнодорожного транспорта, где также введены "гарантированные" интервалы для пригородных поездов. Государственная железнодорожная компания FS Italiane объявила, что скоростные поезда пойдут без перебоев. Свой список с запланированными рейсами на своем сайте опубликовала частная ж/д компания Italo.

Примкнувшие к забастовке профсоюзы назвали ее целью "привлечь внимание сферы труда к экономической политике правительства и, в частности, еще раз заявить самое твердое "нет" войнам и всем мошенническим контрактам".

Объединения трудящихся требуют "общего повышения заработной платы, приравненного к инфляции".

Наряду с сектором перевозок, в стачке могут принять участие cотрудники сферы скоростных автострад и работники школ. Министерство образования в этой связи предупредило о риске отмены занятий в пятницу.