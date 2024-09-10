Руководство ДУИС задержали в Алматы

Департаментом КНБ РК по г. Алматы проводится досудебное расследование в отношении руководства и сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК
«Должностные лица подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 361 (Злоупотребление должностными полномочиями), 362 (Превышение власти должностных полномочий) и 366 (Получение взятки) Уголовного кодекса РК. С санкции суда в отношении 3-х сотрудников избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей», - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.
Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.