Проигнорировавшему просьбу о помощи сотруднику «112» вынесли приговор

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Суд № 2 Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении помощника оперативного дежурного по обвинению в совершении халатности, повлекшей тяжкие последствия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда

9 июня 2024 года примерно в 12.18 часов, на номер «112» позвонила С. со словами «меня убивают».

«Қ. будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, проигнорировал данное сообщение. Он не предпринял срочных действий, направленных на мобилизацию отрядов органов внутренних дел на место преступления, тем самым проявил халатность к выполняемым им функциональным обязанностям, в результате чего произошла смерть С.», - говорится в сообщении суда.

Представитель потерпевшей предъявила гражданский иск в отношении подсудимого Қ. по взысканию материального ущерба в размере 300 тысяч тенге и морального ущерба в размере 5 млн тенге.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с лишением права занимать должности на государственный службе и в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Гражданский иск потерпевшей оставлен без рассмотрения по ходатайству.

Судом вынесено частное постановление руководителю Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области для принятия необходимых мер.

Приговор суда не вступил в законную силу.