Сотрудницу банка задержали в Карагандинской области

Закон и Порядок

Ее подозревают в мошенничестве

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудниками полиции отдела полиции города Сарани задержана 23-летняя менеджер одного из банков, подозреваемая в совершении серии мошенничеств при оформлении кредитов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По версии следствия, пользуясь служебным положением и доверием клиентов, подозреваемая оформляла на их имя кредиты на суммы, значительно превышающие запрашиваемые. При этом потерпевшие были уверены, что получают кредиты на гораздо меньшие суммы, а о возникших крупных кредитных обязательствах узнавали лишь спустя некоторое время.

На сегодняшний день в полицию обратились четверо потерпевших. Общая сумма ущерба составила более 6,9 млн тенге. По всем фактам зарегистрированы уголовные дела.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Также проверяется возможная причастность подозреваемой к совершению других аналогичных преступлений.

Полиция призывает граждан внимательно проверять условия кредитных договоров, контролировать суммы оформляемых займов и не передавать свои мобильные телефоны, банковские приложения и персональные данные посторонним лицам.
 

#мошенничество #банк #кредиты

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