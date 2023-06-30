Социально значимые продукты подешевели впервые за 1,5 года в Казахстане

В Казахстане впервые за 1,5 года цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в недельном выражении снизились на 0,1%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

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В годовом выражении индекс цен СЗПТ составил 109,1%

Напомним, в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.

Цены на них мониторятся еженедельно. Информация об изменении цен собирается во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенные в различных частях населенного пункта.