Социально значимые продукты продолжают дорожать в Казахстане

За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане повысились на 0,3%, в годовом выражении – на 23,4%. Такие данные приводит Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому развитию и реформам РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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В ведомстве сообщили, что в перечень социально значимых продовольственных товаров входят 19 наименований.

Мониторинг цен проводится еженедельно. Информацию об изменении цен собирают со всех областных центров, городов республиканского значения и столицы.

«Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенные в различных частях населенного пункта.

За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,3%, в годовом выражении – на 23,4%», – сказано в распространенной ведомством информации.