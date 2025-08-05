Социальное предприятие нуждается в стабильных заказах

Безбарьерная среда
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Лаура Казихан

В Актобе поддержали единственное в регионе производство, где трудятся незрячие работники

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Производственный комбинат Казахского общества слепых расположен в стороне от оживленных улиц, в частном секторе. За бетонным забором находятся швейный цех и участок по производству бумажной продукции. Здесь трудятся свыше тридцати человек, большинство из которых люди с инвалидностью I и II группы.

Вот уже более десяти лет руководит предприятием Даметкен Жолмагамбетова, которая сама является незрячей. Несмотря на ограничения по здоровью, ей удается эффективно организовывать работу коллектива и сохранять стабильную деятельность комбината.

Пять лет назад здесь открылся цех по выпуску экопакетов. Сейчас там работают четыре человека, двое из которых с нарушением зрения. В день они производят до 5 тыс. упаковок. Продукция сертифицирована и экологична, но пока широкого спроса не получила.

– Когда начинали, у нас не было ни одного клиента. Ходили в каждый магазин с упаковками в руках, рассказывали, заинтересовывали. Сейчас есть постоянные заказчики. Их немного, но именно они обеспечивают цеху стабильную работу и минимальный доход. И это дает надежду, – говорит директор предприятия.

Кроме экопакетов производят бумажные коврики для автомобилей. Здесь же работает швейный участок, где заняты 35 человек. Они шьют постельное белье, полотенца, салфетки, рабочие рукавицы.

За швейными машинками сидят преимущественно мужчины. Один из них – Жумахмет Сарсембаев, инвалид по зрению с детства. Он пришел на предприятие еще в 1978 году. Сейчас ему 65 лет, на пенсии, но продолжает трудиться.

– Привык работать с молодос­ти. Здесь мы не чувствуем себя оторванными от общества, у нас есть коллектив, стабильность, да и дома сидеть без дела не хочется, – признается Жумахмет Сарсембаев.

У предприятия есть постоянные заказчики из числа компаний и организаций, однако этого недостаточно, чтобы обеспечить стабильную загрузку цехов. Для полноценной деятельности и сбыта всей продукции требуются новые партнеры и заказы, тем более что в условиях высокой конкуренции и роста цен на сырье работать становится все сложнее. Несмотря на социальную направленность, предприятие не получает ни субсидий, ни дотаций.

– Мы стараемся держаться на плаву, но это непросто. Особенно с учетом того, что зарплата наших работников невысокая, – говорит Даметкен Жолмагамбетова. – Мы не просим помощи, мы просим заказы. Главное, чтобы у нас была возможность работать.

После обращения директора в местные исполнительные органы к проблеме подключились регио­нальная палата предпринимателей, Актюбинский областной и городской маслихаты, а также городской отдел предпринимательства. Совместными усилиями были найдены новые покупатели, заинтересованные в закупе бумажной упаковки и другой продукции, что стало ощутимой помощью для предприятия и его коллектива.

В частности, при содействии городского отдела предпринимательства комбинат вышел на дист­рибьюторскую компанию, которая заключила договор на закуп продукции. Компания уже начала приобретать производимую упаковку, продвигать ее среди своих клиентов, поддерживая тем самым инклюзивное предприятие.

РПП «Атамекен» также оказала активное содействие, внеся информацию о предприятии в каталог производителей Актюбинской области. По инициативе палаты текстильные изделия были презентованы представителям гостиничного сектора, появились новые контакты и договоренности. При содействии депутатов на территории комбината был проведен субботник.

Поддержка со стороны местных предпринимателей, депутатского корпуса и государственных органов дала предприятию надежду на развитие и устойчивое будущее. Важно, чтобы таких примеров взаимо­действия становилось больше, ведь за каждым рабочим местом здесь стоит судьба человека, которому необходимо чувствовать себя нужным, полезным и неотделимым от общества.

#Актобе #общество слепых #Производственный комбинат

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