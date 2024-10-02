Социальное страхование: кто за что должен платить?

– Марат Амангельдиевич, что значит обязательное соцстрахование? И какие еще уровни страхования функционируют в Казахстане?

– У нас действуют три вида страхования. Первый из них – базовый. Это когда при наступлении социальных рисков граждане могут претендовать на получение соответствующих социальных пособий за счет средств государственного бюджета. Размеры этих пособий устанавливаются законодательно и не зависят от уровня прежнего заработка.

А обязательное социальное страхование уже финансируется работодателями, которые делают соц­отчисления за своих работников в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) по ставке 3,5% от застрахованного заработка. Речь также идет и о предпринимателях, работающих на себя. В итоге при наступлении социальных рисков из этого фонда застрахованным осуществляются выплаты, и их размер уже зависит от сумм уплаченных отчислений.

Есть еще третий (дополнительный) уровень соцстрахования. Он является добровольным, финансируется за счет любых взносов. Например, за счет доб­ровольных пенсионных взносов в ЕНПФ или страховых премий в компании по страхованию жизни.

– Как уплачиваются социальные отчисления в ГФСС?

– Ставка соцотчислений, подлежащих уплате за участников системы обязательного социального страхования, установлена в размере 3,5% от объекта исчисления соцотчислений. В качестве последнего для работников могут выступать расходы работодателя, выплачиваемые им в виде доходов в качестве оплаты труда, за исключением доходов, с которых не уплачиваются социальные отчисления. А не уплачиваются они с доходов, установленных пунктом 7 статьи 245 Социального кодекса. Например, обязательные пенсионные взносы вычитаются из дохода работника.

Отметим, что ежемесячный объект исчисления социальных отчислений от одного плательщика не должен превышать семикратный минимальный размер заработной платы (МЗП), установленный на соответствующий финансовый год. Но если объект исчисления соцотчислений от одного плательщика за календарный месяц составляет менее минимального размера заработной платы, то отчис­ления исчисляются и уплачиваются, исходя из МЗП.

– Система обязательного социального страхования функционирует в Казахстане уже 20 лет. Что изменилось в последнее время?

– С 1 июля 2023 года был введен в действие Социальный кодекс, регулирующий правоотношения в сфере соцзащиты населения. Он был сформирован на базе ранее действовавших разрозненных законодательных актов, в том числе прежнего Закона «Об обязательном социальном страховании».

С учетом изменений, которые происходят на отечественном рынке труда, расширяется и категория лиц, за которых должны уплачиваться соцотчисления. Так, с 1 января 2025 года плательщики будут уплачивать социальные отчисления за физических лиц, получающих доходы по заключенным с налоговыми агентами договорам гражданско-правового характера (ГПХ), в том числе работающих в представительствах международных организаций в Республике Казахстан, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в нашей стране.

Ставка соцотчислений с нового года для всех категорий участников системы обязательного соцстрахования, в том числе и физических лиц, получающих доходы по договорам ГПХ, составит 5%. При этом минимальный доход, с которого уплачивают социальные отчисления, – 1 МЗП, максимальный – 7 минимальных размеров заработных плат.

Стоит также сказать, что, согласно пункту 3 статьи 486 Налогового кодекса, налогоплательщики уменьшают исчисленную сумму социального налога (ставка составляет 9,5%) на сумму уплаченных соцотчислений. В этой связи совокупная нагрузка на Фонд оплаты труда для работодателей в виде социального налога не меняется.

Таким образом, изменение ставки социальных отчислений, представляющих собой часть соцналога, не оказывает влияния как на доходы работающих лиц, так и на расходы работодателей.

– Социальные выплаты физи­ческим лицам, работавшим по договору ГПХ, осуществляются по таким же нормам?

– Да, обязательное социальное страхование указанных лиц охватывает такие социальные риски, как утрата трудоспособности, потеря кормильца, работы, доходов в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка, уходом за малышом до полутора лет.

При наступлении данных социальных рисков участники системы обязательного соцстрахования, в том числе физические лица, работающие по договору ГПХ, имеют право обращаться за назначением социальных выплат.

– И еще один важный вопрос: от чего зависят размеры социальных выплат?

– От полноты и своевременности уплаты соцотчислений. Напомню, что уплату социальных отчислений необходимо производить своевременно, в законодательно установленные сроки – ежемесячно не позднее 25-го числа, следующего за отчетным месяцем.

В настоящее время получить информацию об уплаченных суммах социальных отчислений возможно разными способами, доступными для работающего населения. Подобные возможности предоставлены в онлайн-режиме через портал электронного правительства egov.kz или мобильные приложения банков второго уровня. Для лиц, привыкших к получению информации на бумажном носителе, такую услугу оказывают отделения Государственной корпорации «Правительство для граждан» (ЦОНы) или филиалы ГФСС.