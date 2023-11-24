"Социальные предприниматели – главные партнеры госорганов" – Ашимбаев

Сенат, Парламент
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Социальные предприниматели вносят значимый вклад в развитие экономики и решение социальных проблем. Такое мнение выразил спикер Сената Маулен Ашимбаев на заседании первого Центрально-Азиатского курултая по развитию социального предпринимательства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената парламента РК

Участники встречи, прибывшие из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, обсудили перспективы развития данного направления и озвучили свои предложения по дальнейшей поддержке социально ориентированных проектов и производств. Маулен Ашимбаев обозначил растущую роль социального предпринимательства в экономике страны, развитию которого уделяется особое внимание со стороны руководства страны. 

«Социальные предприниматели являются важными партнерами государственных органов и вносят значимый вклад в развитие экономики и решение актуальных социальных проблем. В настоящее время в Казахстане в реестр социальных предпринимателей включены более 200 предприятий. Уверен, что потенциал социального предпринимательства в нашей стране намного выше. Мы рассчитываем, что данная сфера продолжит поступательно развиваться», – отметил спикер Сената и ознакомил участников с механизмами государственной поддержки социальных предпринимателей в Казахстане.

В рамках обсуждениях норм Социального кодекса особое внимание было уделено вопросам трудоустройства и расширению возможностей для людей с инвалидностью, социально уязвимых групп населения. Председатель палаты также отметил важность укрепления сотрудничества с коллегами из стран Центральной Азии и СНГ по всем направлениям, включая обмен законодательным опытом. Развитие таких традиционно дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества, как отметил Спикер, является одним из приоритетов для нашей страны.

«В последние годы взаимодействие наших стран успешно и динамично развивается по многим направлениям. Главы государств региона регулярно встречаются в двустороннем и многостороннем форматах. Обсуждают актуальные вопросы сотрудничества, согласовывают позиции по важнейшим аспектам региональной и международной повестки. В парламентском измерении мы также последовательно наращиваем взаимодействие и партнерство. Надеемся, что этот форум станет постоянной и эффективной площадкой для плодотворного сотрудничества социальных предпринимателей Центральной Азии.  Со стороны Сената Парламента Казахстана готовы оказывать необходимую поддержку этой инициативе и содействовать реализации региональных социальных инициатив», – сказал Маулен Ашимбаев.

Со своей стороны, участники встречи отметили важность изучения опыта Казахстана в сфере поддержки социального предпринимательства. Напомним, по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева в 2021 году был разработан и принят Закон о социальном предпринимательстве. В нем были определены правовые основы деятельности, механизмы государственной поддержки социального предпринимательства. 

Прозвучали в ходе курултая также и идеи по развитию социального предпринимательства в сельской местности и его финансированию, созданию соответствующих сетей и сообществ. Отмечена была и необходимость создания проектов в области экологии и устойчивого развития, а также укрепления партнерских отношений между с госорганами и бизнес-сообществом.

Отметим, что в рамках двухдневного Центрально-азиатского курултая социальных предпринимателей будут проведены мастер-классы по социальному предпринимательству и финансовому моделированию, разработке бизнес-стратегий, организации продаж и маркетинга. Среди организаторов – известные тренеры и коучи в сфере социального предпринимательства Эмин Аскеров, Айгерим Джаналинова, Меруерт Жунисбек, Гульмира Пармышева и другие.

Также состоится ярмарка продукции социальных предпринимателей «Impact_onim» и специализированная экскурсия, в ходе которой участники ознакомятся с деятельностью мастерской «Green TAL», центра развития «Up and Go» и дворового клуба «Замандас 21».
 

#Ашимбаев #курултай #социальное предпринимательство

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