Социальные приоритеты предвыборной программы Токаева

Основы развития

Как отмечали многие эксперты, предвыборную платформу Президента Токаева можно назвать рабочей программой прямого действия. Нередко такие документы содержат весьма абстрактные сюжеты без алгоритмов и ресурсов для их претворения в жизнь. Тогда как платформа «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» является конкретной программой политической, экономической и социальной модернизации.

«Государство несет прямую ответственность за образование, здоровье и благополучие граж­дан. Наш социальный бюджет продолжает расти – триллионы тенге идут на возведение и модернизацию детских садов, школ, больниц, объектов культуры и спорта, а также на адресную помощь. За большими цифрами стоят насущные проблемы прос­тых людей. Каждый человек, нуждающийся в поддержке, должен чувствовать персональную заботу государства», – отмечал Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе.

Но основой этих социальных преобразований, безусловно, стала реформа политической системы страны. Поэтому из 18 направлений предвыборной программы значительная часть посвящена именно вопросам взаимо­действия институтов власти и гражданского общества, развитию политического плюрализма, многопартийности.

На сегодняшний день реализованы практически все пункты, касающиеся политической транс­формации страны, в результате чего произошел переход от суперпрезидентской политической системы к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством.

Одним из важных нововведений стало упрощение регист­рации политических партий – теперь им необходимо собрать 5 тыс. подписей от сторонников вместо 20 тыс. Благодаря внедрению смешанной пропорционально-мажоритарной модели и упрощению процесса регист­рации партий переформатирована избирательная система Казахстана. Проведены выборы в Парламент и маслихаты на основе новой избирательной системы – по партийным спис­кам и одномандатным округам. В результате на центральном уровне сформирован новый депутатский корпус Мажилиса. На местном уровне обновлен депутатский корпус 20 региональных и более 200 районных маслихатов. Сформирован новый состав Правительства, кандидатура Премьер-министра предложена депутатами Мажилиса.

Создан Конституционный суд, предоставлены гарантии институту уполномоченного по правам человека, образована общенацио­нальная диалоговая площадка Ұлттық құрылтай, куда вошли представители всех регионов и социальных структур, лидеры общественного мнения.

Ответственное управление

Социальная ответственность государства – неотъемлемая часть развития цивилизованного общества. Поэтому обеспечение поддержки социально уязвимым группам граждан является ключевым критерием для стран, стремящихся к укреплению своего общества и достижению справедливости, считает руководитель отдела стратегического анализа Казахстанского института стратегических исследований Ермек Токтаров.

– Понятия «социальное государство» и «справедливое государство» включают в себя обязательство предоставления гражданам всего необходимого для достойной жизни, – отмечает эксперт КИСИ. – Анализируя ход реализации предвыборной платформы Президента Токаева, можно сделать вывод, что наша страна приняла социальный тип управления, где интересы общества и уязвимых групп стали приоритетом. Одним из важных аспектов такого подхода является обеспечение лиц и семей в трудной жизненной ситуации оптимальным прожиточным минимумом, включая регулярные выплаты и перераспределение прибыли через бюджет.

В частности, в Казахстане были преодолены трудности в определении численности социально уязвимых граждан в различных регионах. Ранее ограниченная информация о гражданах с хроническими заболеваниями и отсутствие данных о наличии специализированной инфраструктуры создавали затруднения в оценке эффективности поддержки. Результатом, по оценке Президента, стала размытость ответственности государства и непонимание гражданами собственных прав.

– Так было принято решение разработать Социальный кодекс РК и пересмотреть всю систему поддержки граждан. Дополнительно существует более десятка категорий казахстанцев, имеющих право на государственную помощь. Для обеспечения прозрачности и понимания механизмов поддержки нужен был единый документ, который был бы одинаково понятен и получателям, и администраторам социальных программ. Именно здесь важным шагом стало создание Цифровой карты семьи, упрос­тившей доступ к госуслугам и обеспечившей эффективную поддержку граждан, – говорит Ермек Токтаров.

Сегодня Цифровая карта семьи предлагает более 30 услуг, которые граждане могут получить автоматически, даже не подавая заявление, благодаря совместной работе более чем 20 государственных органов. Система использует более 100 социо­экономических показателей, что делает ее надеж­ным источником данных для принятия решений в области социальной защиты. С момента начала работы этой инновационной платформы казахстанцы получили больше 2,2 млн социальных услуг.

– Далее увеличение возрастной границы для молодежи с 29 до 35 лет привело к расширению доступа к мерам государственной поддержки дополнительно для 5,7 миллиона человек. В течение текущего года около 9 тысяч молодых граждан, включая представителей социально уязвимых слоев, воспользовались преимуществами льготных кредитов под 2,5%, получили безвозмездные гранты и успешно осуществили запуск собственного бизнеса, – отмечает Ермек Токтаров. – Наконец, пиковым событием для системы социальной поддержки стало подписание Президентом Касым-Жомартом Токаевым закона об утверждении проекта «Нацфонд – детям». Согласно ново­введению, 50% годового инвестиционного дохода Нацио­нального фонда теперь официально будет перечисляться на специальные накопительные счета детей до достижении ими 18 лет. После совершеннолетия их можно будет использовать на улучшение жилищных условий или для получения образования.

Начисления на счета детей осуществляются с 1 февраля 2024 года, а средства будут храниться в долларах и выдаваться в тенге после достижения 18 лет.

Восемнадцать миллионов квадратных метров

Предвыборная программа Касым-Жомарта Токаева даже в своем заголовке обращалась к принципам справедливого государства. И этот тренд на социальную справедливость как нельзя лучше поддерживает масш­табная кампания по возврату в бюджет незаконно приобретенных активов. Эти средства по инициативе Президента направляются на строительство школ. А в рамках проекта «Жер аманаты» в государственную собственность возвращено более 10 млн га сельскохозяйственных земель.

Позитивную динамику в реа­лизации «дорожной карты» по исполнению предвыборной программы Касым-Жомарта Токае­ва можно отметить и в части решения жилищных проблем казахстанцев. По итогам прошлого года по всей стране введено в эксплуатацию 17 млн квадратных метров жилья, открыты 165 школ и 611 детских садов, трудоустроены свыше 470 тыс. молодых людей.

До конца текущего года планируется строительство еще 18 млн квадратных метров жилья. Впервые в этом году на возведение арендного жилья из «Самрук-Қазына» выделено 272 млрд тенге, 40% из которых предназначены для строительства жилья на районном уровне. Также в этом году по линии «Отбасы банка» планируется предоставить 20 тыс. семей льготные кредиты под 7–9%.

Повышаются заработные платы различных категорий граж­дан: военнослужащих – на 50%, служб по чрезвычайным ситуациям – на 40%, врачей – на 30%, медперсонала – на 20%, работников культуры и архивного дела – на 20%.

С прошлого года установлена дополнительная выплата в рамках адресной социальной помощи в размере 1,5 МРП на каждого ребенка в возрасте от 1 до 6 лет. В 2023 году ее получили 186,8 тыс. детей. Помимо этого, в 2024 году минимальный размер базовой пенсии увеличен до 65%, а максимальный – до 105% от минимального прожиточного уровня. Следует отметить, что сегодня Казахстан имеет самый высокий средний размер пенсии среди стран СНГ.

Введена возможность оформ­ления членов семей, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью 1-й группы, в качестве индивидуальных помощников с выплатой заработной платы и включением рабочего времени в трудовой стаж.

В рамках усиления мер защиты внутреннего рынка труда, направленных в том числе на обеспечение интересов граждан РК, квота на привлечение иност­ранной рабочей силы в 2024 году была снижена на 21,5% по сравнению с прошлым годом.

Принят комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида, обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы. Более 30 организаций для детей-сирот транс­формированы в центры поддержки детей. Наряду с этим утверждены новые принципы работы психологической службы в организациях среднего образования, направленные на повышение эффективности и ответственности соответствую­щих специалистов.

В Акмолинской, Костанайской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях, городах Астане и Алматы созданы цент­ры психологической поддерж­ки. Кроме того, деятельность педагога-психолога была цифровизирована, что позволило им работать точечно с детьми, нуждающимися в консультативной помощи.