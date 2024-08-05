«Социальный кошелёк»: как будет работать новая система льготного питания в школах

Новый проект по предоставлению бесплатного школьного питания в пилотном режиме протестировали в нескольких регионах РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, Минпросвещения совместно с Минцифры запустили пилотный проект по предоставлению бесплатного питания в школах через «Социальный кошелек» в мобильном приложении eGov Mobile.

Проект позволит родителям получить услугу проактивно, отслеживать посещаемость детей в школьных столовых и использовать цифровые ваучеры для льготного питания.

«На данный момент системы учета и фиксации питания уже работают в 250 школах в 15 регионах. Для расширения проекта ведутся работы по обеспечению школ системами учета и фиксации питания и их интеграция с системой «Социальный кошелек», – говорится в официальном сообщении.

Также в ведомстве отметили, что пилотный проект успешно протестирован в Акмолинской, Мангистауской областях, Астане и Шымкенте. Его внедрение будет постепенным по мере готовности общеобразовательных учебных заведений.