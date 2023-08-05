Социальный патронат появится в Казахстане

Социальный патронат введут в Казахстане в целях комплексного сопровождения детей из неблагополучных семей, передает Кazpravda.kz.

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В рамках проекта «Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы» будет запущен социальный патронат, сообщается на портале Открытые НПА.

Эта инициатива направлена на поддержку и содействие семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Социальный патронат представляет собой систему индивидуального сопровождения и помощи, основанную на взаимодействии профессиональных патронов и неблагополучных семей.

Цель проекта – повысить качество жизни неблагополучных семей путем предоставления поддержки и помощи в различных аспектах их жизни.

Патронат ориентирован на семьи, которые сталкиваются с различными проблемами, такими как нарушение семейных отношений, проблемы воспитания детей, насилие в семье или другие сложности, которые затрудняют их функционирование и развитие.

Для этого будет организовано обучение патронов сопровождающих неблагополучные семьи. Патроны оказывают индивидуальную поддержку, консультации, помощь в разрешении конфликтов, организации доступа к социальным услугам и ресурсам.

Это комплексная работа не только с родителями, но и детьми.

Кроме того, предлагается в каждой школе ввести обязательную должность социального-педагога, деятельность которого будет строго направлена на обеспечение социального благополучия детей.