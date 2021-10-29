Социальный проект в действии

Большая итоговая конференция прошла сразу в двух городах – Нур-Султане и Алматы, а жители регионов смогли принять участие в мероприятии онлайн. Одной из важных ее частей стала церемония награждения выпускников академии.

По словам вице-министра информации и общественного развития Болата Тлепова, проект Академии НПО реализуется при поддержке МИОР с 2020 года.

– Проект является важной инициативой по поддержке и развитию неправительственного сектора страны. С каждым годом НПО повышают свою значимость в жизни нашего общества. Уже сегодня, по данным экспертов, свыше 20 тысяч людей работают в этой сфере и оказывают свои услуги населению. Поэтому очень важно, чтобы представители НПО повышали свою профессиональную квалификацию, оказывали качественные услуги населению и развивали сферу своей деятельности, – подчерк­нул Болат Тлепов.

Всего в рамках проекта прошли обучение свыше 800 представителей НПО и было проведено исследование потребностей по образовательным услугам, разработана программа обучения для представителей НПО. Важным компонентом проекта является разработка цифровых курсов обу­чения, в том числе мобильного обучения. В скором времени будет запущено мобильное приложение, в котором разместят все образовательные модули.

Поздравив слушателей курсов, вице-министр вручил ряду выпускников сертификаты об успешном окончании обучения по программе подготовки тренеров для гражданского общества.

Отметим также, что в этом году Академия НПО организовала несколько направлений: «Общеобразовательный компонент», «Школа социального предпринимательства» и «Тренинг для тренеров». Участие в обучении принимали только представители неправительственного сектора.

Как отметил президент Международного университета «Астана» Серик Ирсалиев, идея социального предпринимательства занимает сегодня одно из лидирующих мест в политике многих передовых государств. Поэтому поддержка такого проекта позволяет вовлечь население в развитие экономики страны, создание новых рабочих мест и точечное решение социальных проблем.

Напомним, что проект «Академия НПО», реализуемый ОО «Центр гражданской инициативы», стартовал в марте 2021 года при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» с целью создания условий для развития неправительственного сектора. Официальными партнерами проекта выступили Школа политики и права ALMAU, Международный университет «Астана», ЧУ «Казахстанский центр медиации», ОФ «SmartCharity», ОО «Центр анализа и стратегии «Белес».