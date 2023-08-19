Соцсеть X Илона Маска больше не будет блокировать других пользователей

Общество, Технологии, Гаджеты, Звезды, В мире, США
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Американский бизнесмен и владелец социальной сети X (бывш. Twitter) Илон Маск 18 августа заявил, что намерен удалить функцию блокировки для пользователей в своем приложении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Фото из открытых источников

«Функции блокировки пользователей больше не будет. Она не имеет смысла», — написал он в своем аккаунте.

Данное сообщение владельца соцсети X было опубликовано в качестве ответа на сообщение от аккаунта Tesla Owners Silicon Valley, где спрашивалось, почему пользователи просто не используют функцию отключения звука вместо блокировки.

5 августа Маск объяснил принцип монетизации контента в его соцсети X. Так, пользователи будут получать доход от рекламы только при наличии платной подписки X Blue. Приобрести подписку может любой зарегистрированный пользователь. Оплата подписки позволяет увеличить охваты. Монетизация страницы происходит за счет текстов, фото и видео, опубликованных на платформе.

В конце июля соцсеть Twitter сменила наименование и логотип на X. Маск объяснял это тем, что старое название Twitter имело смысл, когда это были всего лишь сообщения из 140 символов, «которые ходили туда-сюда, как щебетание (tweeting) птиц». Теперь же возможности соцсети позволяют пользователям публиковать контент практически без ограничений, поэтому и название должно быть актуализировано.

Предприниматель анонсировал и другие нововведения, включая монетизацию и всестороннее общение. Кроме того, в скором времени в соцсети будет доступен только темный режим.

Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Ее продуктом является социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск возглавил платформу 27 октября 2022 года.

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