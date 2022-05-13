Фото: Kazpravda.kz
Общество
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане

С 1 января 2022 года размеры социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) повышены на 5%, с 1 апреля 2022 года – дополнительно на 4%. Совокупный размер выплат увеличен на 9% по сравнению с уровнем прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Выплаты из ГФСС получают работающие граждане, являющиеся участниками системы социального страхования, дополнительно к базовым государственным социальным пособиям.

Так, социальные выплаты по утрате трудоспособности из ГФСС получают 81,6 тыс. человек. Если средний размер пособий по инвалидности, выплачиваемых из бюджета, составляет 54 608 тенге, то с учетом выплат из ГФСС граждане в совокупности получают 84 353 тенге.

Социальные выплаты по потере кормильца из ГФСС получают 54,2 тыс. человек. Если средний размер пособий по потере кормильца, выплачиваемых из бюджета, составляет 45 627 тенге, то с учетом выплат из ГФСС граждане в совокупности получают 76 443 тенге.

Таким образом, средние размеры выплат работающим гражданам выше почти на 30 тыс. тенге по сравнению с выплатами получателям, не участвующим в системе социального страхования.

Социальные выплаты из ГФСС в повышенном размере будут перечислены в июне текущего года с учетом доплаты за апрель и май.

 

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