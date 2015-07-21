Совершенствовать профилактику 481 Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба МВД, на коллегии обсуждены итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие текущего года и определены основные задачи органов внутренних дел на предстоящий период. Участники совещания рассмотрели состояние практики применения новых норм Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, которые вступили в силу с начала года. Были обсуждены приоритетные направления деятельности Комитета по чрезвычайным ситуациям и взаимодействие его территориальных под­разделений с органами внутренних дел.

Коллегией подняты вопросы совершенствования профилактической работы, повышения качества несения службы по охране общественного порядка административной полицией и применения новых норм Кодекса об административных правонарушениях. С отчетами о проделанной работе на заседании выступили ряд начальников департаментов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в целях подготовки личного состава органов внутренних дел, Национальной гвардии и уголовно-исполнительной системы 17 июля в Алматинской области было проведено крупномасштабное тактико-специальное учение с привлечением заинтересованных органов, на котором присутствовал Премьер-Министр страны Карим Масимов. В учении приняли участие руководящий состав центрального аппарата и Национальной гвардии МВД, начальники территориальных департаментов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и по чрезвычайным ситуациям, а также личный состав органов внутренних дел Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. Основной задачей была проверка готовности сил и средств госорганов Казахстана в обеспечении общественной безопасности при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации беспорядков в исправительном учреждении.



