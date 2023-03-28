Совершившего более 10 преступлений парня задержали в Уральске

Общество
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В отношении задержанного начато досудебное расследование по статьям 190 "Мошенничество", 200 "Угон" и 188 "Кража" УК РК.

Фото: Kazpravda.kz

Сотрудники отделения криминальной полиции Абайского ОП Уральска задержали 27-летнего горожанина, подозреваемого в совершении ряда краж, мошенничеств и угоне авто. На счету задержанного более 10 эпизодов разного вида преступлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Западно-Казахстанской области.

Как стало известно, мужчина промышлял хищением телефонов, заранее спрашивая разрешение на звонок либо SMS.

"Завладев устройством, он оформлял кредиты на владельцев. По заявлениям потерпевших удалось установить личность подозреваемого, тогда он и был объявлен в розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его удалось задержать на пути следования в Аксай", - рассказали в полиции.

В ходе расследования было установлено, что в городе подозреваемый успел угнать автомобиль и совершить серию краж.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по статьям 190 "Мошенничество", 200 "Угон" и 188 "Кража" УК РК.

 

#уральск #задержание #мошенничество #кража #угон

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