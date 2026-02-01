Совещание по цифровизации провели в МВД

Цифровизация
127

Во встрече также приняли участие представители Администрации Президента, правоохранительных и специальных органов, команда МИИЦР, а также «Казахтелеком» и «НИТ», передает Kazpravda.kz 

Фото: Gov.kz

На совещании обсуждали практические вопросы, какие цифровые решения можно масштабировать уже сейчас, чтобы повысить эффективность обеспечения общественной безопасности и усилить управляемость процессов в системе МВД. Говорили о внедрении технологий искусственного интеллекта в повседневную работу, там, где это даёт измеримый эффект - быстрее обработка информации, точнее аналитика, лучше координация.

Далее перешли к развитию Центров оперативного управления и их масштабированию до районного уровня. Это позволит связать мониторинг и реагирование в единую систему.

Также рассмотрели цифровые инструменты миграционного контроля для ускорения проверок, повышения прозрачности и более точной профилактики нарушений за счёт обмена данными между ведомствами.

Жаслан Мадиев подчеркнул необходимость согласовать архитектуру решений и обеспечить совместную работу команд МИИЦР и МВД по доработке и внедрению представленных проектов, с закреплением ответственных и этапов реализации.

Ержан Саденов отметил, что цифровизация и ИИ становятся прикладным инструментом укрепления законности и защиты граждан в рамках задач, поставленных Главой государства.

Работа по цифровой трансформации органов внутренних дел совместно с заинтересованными органами будет продолжена.

#МВД #цифровизация #интернет

Популярное

Все
Совещание по цифровизации провели в МВД
«Отмена запрета на продажу земли иностранцам»: полиция Алматы сделала заявление
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Ряд автотрасс закрыли в Казахстане
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Буханка хлеба по 70 тенге
Южный циклон несет осадки в Казахстан
Для досуга и занятий спортом
У хозяев приз «За лучшую технику»
Экспорт растительных масел из Казахстана продолжает расти
Персональная доля национального богатства
120-летие Ахмета Жубанова отметили концертом в Алматы
В шаге от триумфа
Мусороперерабатывающий завод в Астане завышал цены на сортировку отходов
Сюрприз для гвардейца
Железная Анна
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Более 500 сел подключили к спутниковому интернету в Казахстане
«Кайрат» отправился в Англию на Лигу чемпионов
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Госзакупки без «гонки на дно»
Приём на военные кафедры Казахстана стал возможным через eG…
IT-центры на селе
Глава государства принял IT-предпринимателей Ерзата Дулата …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]