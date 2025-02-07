Совет по профилактике наркоправонарушений создало МВД РК

Общество
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Венера Баталова
корреспондент

В его состав вошли медийные личности, известные спортсмены и эксперты в этой области, а также представители общественных организаций

Фото: polisia.kz

В целях борьбы с наркопреступностью Министерством внутренних дел Казахстана создан Совет по профилактике наркоправонарушений, передает Kazpravda.kz

«Как отметил глава государства, борьба с наркотиками - это вопрос генофонда нации. С учетом этого подписан приказ об утверждении положения Совета. Его основные задачи - это профилактика наркомании и наркопреступности, пропаганда законопослушного поведения и здорового образа жизни, вовлечение в антинаркотическую работу широких слоев населения, особенно молодежи. Необходим комплексный подход, вовлечение всех государственных органов, общества и населения в целом. Только тогда будет соблюдаться принцип «Закона и Порядка», - отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.

Всем членам Совета вручены удостоверения, подтверждающие их участие в данном проекте. В его состав вошли медийные личности, известные спортсмены и эксперты в этой области, а также представители общественных организаций. Такое разнообразие участников позволит обеспечить комплексный подход к решению проблемы наркотиков в стране.

«Совет создан впервые за 30 лет. Я думаю, что это даст свои плоды. По профилактике мы работаем на протяжении 5 лет, работали и с осужденными. Работали и в сельских регионах, встречались с молодежью, проводили мастер-классы, рассказывали  о вреде наркотиков и об ответственности за его распространение», - сказал мировой рекордсмен Сергей Цырульников.

Одним из участников Совета стал режиссер фильма «Закладка» Ринат Балгабаев. Этот фильм, затрагивающий тему наркозависимости, является важным вкладом в общественное осознание проблемы наркотиков.

«На самом деле наркопотребление и лудомания, в том числе зависимость - комплексная проблема. Нужно, чтобы общество само поменялось. Мы информируем, со своей стороны делаем, что можем, то есть предупреждаем об опасности, какие последствия есть», - отметил Ринат Балгабаев.

В ходе мероприятия путем голосования был избран председатель Совета. Им стал первый заместитель министра Бауржан Аленов. Также выбраны заместители председателя. Это председатель фонда «Есірткісіз болашақ» Жандос Актаев и заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности Куандык Альжанов.

Предполагается, что Совет станет важным инструментом в изменении общественного сознания, повышении осведомленности о вреде наркотиков и создании эффективных мер для предупреждения наркозависимости, особенно среди молодежи.

#МВД #наркотики #совет #борьба #профилактика

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