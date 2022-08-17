Совет приступает к работе

Областной общественный совет создан в Жезказгане.

Процесс формирования нового состава общественного совета (ОС) области начался еще в середине июня: последовательно проходили соответствующие совещания, заседания рабочей группы, по результатам которых из 20 претендентов были избраны 13 членов ОС – представители Жезказгана, Сатпаева, Каражала, Улытауского и Жанааркинского районов. Другие 7 кандидатов зачислены в резерв.

В тот же день, когда стал известен состав областного общественного совета, состоялась встреча избранных членов с акимом области Улытау Бериком Абдыгалиулы.

Аким рассказал о положении дел во всех сферах жизнедеятельности и обозначил основной круг проблем и вопросов, требующих немедленного решения. Среди них – строительство дорог и жилых домов, социальных объектов, реконструкция водопроводных, инженерных сетей, экология и другие. Глава области сообщил о реализуемых в регионе государственных программах, направленных на развитие городов и районов, а также о том, что Правительством одобрен 5-летний комплексный план развития Улытау – с ­2022-го по 2026 год.

Берик Абдыгалиулы призвал общественников работать сообща с госорганами по всем направлениям. Основная их задача – общественный контроль, который подразумевает серьезную ответственность. Рекомендации членов ОС должны отражать мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам, а также обеспечивать прозрачность деятельности госорганов и субъектов квазигоссектора.