Совместные проекты с ООН обсудили в правительстве

Правительство
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с заместителем Генерального Секретаря ООН, заместителем Администратора ПРООН Хаолян Шу, прибывшим для участия в Международном форуме Астана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Обсуждены вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов в области экологии и повышения устойчивости к изменению климата в регионе Центральной Азии.

Премьер-министр подчеркнул, что достижение Целей устойчивого развития ООН является одним из главных приоритетов Казахстана. Задачи по реализации ЦУР интегрированы в ряд стратегических документов. В целом, за годы партнерства с ООН в стране реализовано 200 проектов в различных сферах. Ведется работа над 35 проектами в РК, включающими в себя комплексные подходы к цифровой трансформации здравоохранения; повышению эффективности и доступности программ социальной защиты; созданию условий для привлечения инвесторов в сферу энергоэффективности; продвижению устойчивой системы сельскохозяйственного производства; усилению эффективности национальных правозащитных механизмов и др.

Внимание уделено перспективам создания субрегионального офиса ПРООН в Алматы, нацеленного на координацию совместных усилий в области укрепления устойчивости Центральной Азии к внешним вызовам. Регион становится одним из ключевых игроков в глобальной торговле и энергетике. В то же время при имеющемся потенциале есть вызовы в виде последствий изменения климата, нехватки воды, внешних экономических потрясений и др.

«Президент Касым-Жомарт Токаев придает большое значение укреплению партнерства с Организацией Объединенных Наций. Конструктивное взаимодействие Главы нашего государства и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша придали дополнительный импульс продвижению совместных инициатив.

Казахстан твердо привержен решению проблемы изменения климата. Мы активно интегрируем климатическую повестку дня в планы развития и тесно сотрудничаем с международными партнерами. Наша Стратегия достижения углеродной нейтральности излагает четкое долгосрочное видение перехода к низкоуглеродной экономике и определяет ключевые преобразования, необходимые во всех секторах»,  — отметил Олжас Бектенов.

В свою очередь Хаолян Шу подчеркнул важность всестороннего взаимодействия с Казахстаном для реализации социальных и экологических инициатив ПРООН в регионе.

По итогам встречи стороны подтвердили намерения содействовать развитию партнерства по всем перспективным направлениям.

#ООН #Правительство #ЦУР

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