Современная стратегия – новое качество нации

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Мухтар Толеген, ректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова, профессор, PhD

Сегодня все мы являемся свидетелями изменения фокуса государственной политики на перезагрузку системы общенациональных ценностей и формирование в целом нового качества нации.

В интервью газете «Egemen Qazaqstan» президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что «во главу угла нужно поставить общенациональные ценности... Единство, солидарность, трудолюбие, культ знаний, профессионализм, взаимная поддержка, предприимчивость, инициативность, честность, скромность, бережливость – это набор ценностей и качеств настоящих граждан и патриотов. Именно они сделают нашу нацию сильнее и позволят достичь успеха. Культивируя эти идеалы, мы сможем сформировать новое качество нашей нации».

Под руководством президента страны выстраивается молодежная политика, направленная на формирование общенациональных ценностей, правительством принимаются конкретные меры, оказывающие поддержку молодым ученым.

Экополиэтилен, технологии искусственного интеллекта в земледелии, инновационная фильтрация воды – это только малая часть научных проектов молодых умов Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова. Университет в течение последних лет совершенствует научные исследования в соответствии с приоритетными направлениями фундаментальных и прикладных исследований, обновляет ресурсы исследовательской работы, участвует в конкурсах на грантовое финансирование научных проектов и программ Комитета науки министерства науки и высшего образования РК.

Недавно молодые новаторы вуза презентовали министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку свои научные труды. Один из них – Тлек Куанышбеков – представил проект, направленный на решение актуальной мировой проблемы – низкое качество пресной воды. В рамках проекта планируется налаживание производства фильтрующих композиционных сорбентов на основе биополимеров, керамических, углеродных материалов, модифицированных оксидом графита со сборкой в картридж, а также изготовление корпусов на базе университета. Итоговый продукт научных работ может быть адаптирован на крупных предприятиях и в жилых домах.

Сегодня в стенах вуза ученый Алмасбек Маулит трудится над порталом с применением искусственного интеллекта, являющимся цифровым аналогом агронома с 30-летним опытом работы. Разработка ученых подразумевает умный дрон с мультиспектральной камерой, которая помогает прогнозировать сроки посевных работ, урожайность и необходимый объем удобрения. Вместе с тем университетская команда решила использовать искусственный интеллект для борьбы с сорняками. Во время дистанционной съемки камера распознает разные виды растений, в том числе бурьян. В дальнейшем при прочтении фото с других полей программа автоматически укажет, есть ли сорняки и где они расположены.

Ученый Нариман Кайырбеков разрабатывает биоразлагаемые материалы на основе природных полимеров. Так он решает всемирную проблему загрязнения окружающей среды из-за полиэтиленовых пакетов. Они не подвергаются биологическому разложению многие столетия, тем самым образуя устойчивое загрязнение. Он создает биоматериал на основе крахмала либо целлюлозы. После использования их достаточно растворить в воде для разложения.

По приоритетному направлению «Экология, окружающая среда и рациональное природопользование» в вузе выполняется проект «Разработка и исследование инновационных технологий, материалов и устройств для получения, хранения водорода и генерации электроэнергии». По основной задаче проекта Национальный ядерный центр проводит исследования, направленные на решение проблем в области производства, хранения и транспортировки водородного элемента, а университет занимается разработкой мембранного электродного блока для получения электроэнергии путем утилизации полученного водородного элемента. В результате будет реализована общая разработка цепочки экологически безопасных технологий, обеспечивающих доступ к «зеленой» энергии.

Ученые ВКУ благодаря своим научным проектам внедряют инклюзив в образовательную среду школ, детских садов, коррекционных учреждений и создают поддержку семей, имеющих детей с ООП. Коммерциализированный проект «Центр компетенций по психолого-педагогической подготовке и методико-технологической поддержке детей с особыми образовательными потребностями» на базе ЦНиО «Дана бала» включает в себя разработку авторских методических пособий, конструкторов, профессионального стола психолога-дефектолога, вертикализатора, парт для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и технических средств по реабилитации и развитию детей с ООП.

Креативное мышление и продуктивная научная деятельность, культ труда и принцип прагматизма – вот главные основы построения современного общества Казахстана.

#казахстан #наука #ученые

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