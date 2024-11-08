Современная – значит безотходная

В Кордайском районе сингапурской компанией Alacem введена в эксплуатацию новая линия по выпуску клинкера – основного компонента при получении цемента. Мощность линии – 3 500 тонн продукта в сутки. Запуск производства осуществлен силами ТОО «Korcem».
Как сообщили в акимате области, строящийся на деньги инвесторов из Alacem цементный завод станет одним из самых современных и безотходных в Центральной Азии.
– Общий объем инвестиций в проект составит 50 миллиардов тенге. Годовая мощность предприятия – 1,5 миллиона тонн. На сегодняшний день создано более 400 новых рабочих мест. В дальнейшем планируется открыть дополнительные, – проинформировал руководитель проекта Станислав Щербаков, подчеркнув, что новое предприятие позволит насытить внутренний рынок отечественной продукцией, повысить конкурентоспособность цементной отрасли и ее ориентированность на экспорт.
Выступая на торжественной церемонии запуска новой линии, глава региона Ербол Карашукеев отметил важность проекта для экономики области.
– В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионе успешно осуществляется ряд инвестиционных проектов, открываются крупные производства. И цементный завод в Кордайском районе – яркое тому доказательство. Уверен, данное предприятие внесет значительный вклад в развитие экономики региона, будет обеспечивать местных жителей постоянной работой и стабильным заработком, – сказал аким области.
Управляющий директор ТОО «International Cement Group» Бенджамин Ченг, представляющий инвестора, сообщил, что проекту со стороны Правительства РК оказывается всесторонняя поддержка.
– Наша компания планирует также привлечь других потенциальных инвесторов для создания новых рабочих мест в Жамбылской области. Мы убедились на своем опыте, что здесь для инвесторов созданы все условия. Также регион обладает большим потенциалом для экспорта продукции, – отметил спикер.
Стоит добавить, что инвестиционный портфель области включает 80 проектов на 3,4 трлн тенге, что позволит создать 4,1 тыс. рабочих мест. Из них в текущем году планируется завершить 35 инвестпроектов на сумму 214 млрд тенге с созданием 1 453 постоянных рабочих мест. На сегодняшний день запущено пока 20, общая стоимость составляет 146,7 млрд тенге. Благодаря осуществлению проектов трудоустроены 674 жамбылца.