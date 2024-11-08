Современная – значит безотходная

Инвестиции
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Кордайском районе сингапурской компанией Alacem введена в экс­плуатацию новая линия по выпус­ку клинкера – основного компонента при получении цемента. Мощность линии – 3 500 тонн продукта в сутки. Запуск производства осуществлен силами ТОО «Korcem».

фото Агадила Рысмахана

Как сообщили в акимате области, строя­щийся на деньги инвесторов из Alacem цементный завод станет ­одним из самых современных и безотходных в Центральной Азии.

– Общий объем инвестиций в проект сос­тавит 50 миллиардов тенге. Годовая мощность предприятия – 1,5 миллиона тонн. На сегодняшний день создано более 400 новых рабочих мест. В дальнейшем планируется открыть дополнительные, – проинформировал руководитель проекта Станислав Щербаков, подчеркнув, что новое предприя­тие позволит насытить внутренний рынок отечественной продукцией, повысить конкурентоспособность цементной отрасли и ее ориен­тированность на экспорт.

Выступая на торжественной церемонии запуска новой линии, глава региона Ербол Карашукеев отметил важность проекта для экономики области.

– В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионе успешно осуществляется ряд инвестиционных проектов, открываются крупные производства. И цементный завод в Кордайском районе – яркое тому доказательство. Уверен, данное предприятие внесет значительный вклад в развитие экономики региона, будет обеспечивать местных жителей постоянной работой и стабильным заработком, – сказал аким области.

Управляющий директор ТОО «Inter­national Cement Group» Бенджамин Ченг, представляющий инвестора, сообщил, что проекту со стороны Правительства РК оказывается всесторонняя поддержка.

– Наша компания планирует также привлечь других потенциальных инвес­торов для создания новых рабочих мест в Жамбылской области. Мы убедились на своем опыте, что здесь для инвесторов созданы все условия. Также регион обладает большим потенциалом для экспорта продукции, – отметил спикер.

Стоит добавить, что инвестиционный портфель области включает 80 проектов на 3,4 трлн тенге, что позволит создать 4,1 тыс. рабочих мест. Из них в текущем году планируется завершить 35 инвестпроектов на сумму 214 млрд тенге с созданием 1 453 постоянных рабочих мест. На сегодняшний день запущено пока 20, общая стоимость составляет 146,7 млрд тенге. Благодаря осуществлению проектов трудоустрое­ны 674 жамбылца.

#инвестиции #завод #ALACEM

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