Совместная инициатива Kozybayev University и Хэнаньской сельскохозяйственной инвестицион­ной группы должна стать новым импульсом для аграрного сектора. Предусмотрены развитие современной инфраструктуры, трансфер технологий, научные исследования и последующая коммерциализация.

Меморандум о сотрудничестве стороны подписали в ноябре прошлого года в Китае. Теперь китайские парт­неры прибыли в Казахстан с ответным визитом. Запуск научного аграрного цент­ра предполагает проведение исследований и демонстрацион­ных проек­тов в области селекции зерновых, масличных, зернобобовых культур и кормовых трав. Особое внимание будет уделено адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям, использованию искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов для прогнозирования урожайности.

Для реализации проекта с инвести­циями около 5 млн долларов акимат СКО уже выделил опытный участок площадью 30 га. Китайская сторона предос­тавляет технику, семенной материал, экспертную поддержку. Проект позволит в перспективе расширить посевные площади семеноводства до 1 тыс. га.