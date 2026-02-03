Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр

Сельское хозяйство
6
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Проект, реализуемый в Петропавловске, нацелен на развитие аграрной науки, внедрение передовых технологий и подготовку специалистов для АПК Северо-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба МНВО

Совместная инициатива Kozybayev University и Хэнаньской сельскохозяйственной инвестицион­ной группы должна стать новым импульсом для аграрного сектора. Предусмотрены развитие современной инфраструктуры, трансфер технологий, научные исследования и последующая коммерциализация.

Меморандум о сотрудничестве стороны подписали в ноябре прошлого года в Китае. Теперь китайские парт­неры прибыли в Казахстан с ответным визитом. Запуск научного аграрного цент­ра предполагает проведение исследований и демонстрацион­ных проек­тов в области селекции зерновых, масличных, зернобобовых культур и кормовых трав. Особое внимание будет уделено адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям, использованию искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов для прогнозирования урожайности.

Для реализации проекта с инвести­циями около 5 млн долларов акимат СКО уже выделил опытный участок площадью 30 га. Китайская сторона предос­тавляет технику, семенной материал, экспертную поддержку. Проект позволит в перспективе расширить посевные площади семеноводства до 1 тыс. га.

