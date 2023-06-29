Создание научного центра обсудил Водный совет Казахстана

Фото пресс-службы Правительства РК

Участники рассмотрели вопросы повышения эффективности работы уполномоченного органа в области использования и охраны водных ресурсов, а также бассейновых инспекций, обучения соответствующих специалистов и укрепления водной дипломатии в целом.

Кроме того, рассмотрены планы по созданию Консорциума ведущих научных и образовательных организаций в сфере водных ресурсов. В частности, было отмечено, что работа данного научного центра позволит объединить усилия всех профильных институтов для разработки отраслевых программ развития.

Алихан Смаилов подчеркнул, что Минэкологии нужно активизировать внедрение цифровых технологий и автоматизированных систем управления рисками (СУР) в водной отрасли. Это позволит повысить эффективность мониторинга и работы соответствующих специалистов, а также поможет более рационально использовать водные ресурсы.

В заключение премьер поручил уполномоченным госорганам проработать Программу развития гидрогеологических исследований, подготовить предложения по автоматизации мониторинга подземных вод и внедрению других геоинформационных технологий.