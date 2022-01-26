Создать институт уполномоченного по трудовым правам требует депутат Смайлов

Депутат Мажилиса от Народной партии Казахстана Ерлан Смайлов призывает к полной перезагрузке в сфере трудовых отношений и переоценке такого явления как «работающая бедность». Соответствующий депутатский запрос на имя Премьер-министра он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Депутат отметил, что в стране должна быть разработана новая Национальная политика в сфере труда, в которой интересы трудящихся и работодателей будут равны.
«Только при их реальном и равном партнерстве можно решить острую для страны проблему прогрессирующего неравенства и бедности, а также проблему работающей бедности – когда зарплаты человеку хватает на закрытие только самых базовых нужд и не более. Кроме того, такой подход станет основой нового общественного договора между властью и обществом», - отметил мажилисмен.
Депутат подчеркнул, что годами копившиеся вопросы низкой заплаты работников, высокого пенсионного возраста для работающих людей с инвалидностью, для шахтеров и металлургов, для граждан с опасными и вредными условиями труда, низкий уровень инвестиций в охрану труда и технику безопасности, невысокий уровень производственной медицины, планомерное ослабление роли профсоюзов и другие факторы – это следствия названной институциональной проблемы.
Он также обратил внимание на то, что превалирующее соблюдение интересов работодателей привело к тому, что на практике все бремя рисков и ответственности в трудовой деятельности - низкие доходы и снижение качества жизни, потеря здоровья и жизни, ложится на самих трудящихся и членов их семей. А еще – на государство, которое выплачивает пособия по инвалидности, финансирует инфраструктуру моногородов, программы занятости и т.д.
«В это время работодатели, в первую очередь транснациональные компании, увеличивают свою маржинальность и максимизируют прибыль, а профильные государственные органы, ответственные за защиту трудовых прав казахстанцев, демонстрируют слабую позицию, пассивность и выученную беспомощность», - констатировал он.
Сегодня доля оплаты труда в ВВП Казахстана, по данным за 3-й квартал 2021 года, составила 31%, а ведь в 1990 году она равнялась 46,3%.
«В целом доля оплаты труда в ВВП у Казахстана значительно ниже, чем у стран с сырьевой ориентацией. Для сравнения, в 2020 году доля оплаты труда в ВВП составила: в Российской Федерации – 46,2%, в Канаде – 52,5%, в Австралии – 48,5%, в Норвегии – 51,1%. В Чехии – 46%, в США – 55,4%», - привел данные Ерлан Смайлов.
Он констатировал, что низкий уровень заработных плат казахстанцев ведет к высокой доле затрат на питание в структуре расходов.
«Это траектория бедности и выживания, но никак не качественной полноценной жизни работников и их семей, развития и формирования качественного человеческого капитала. Население с такими характеристики не может быть фундаментом стабильности и модернизационного развития страны. (…) По расходам на одного члена семьи наша страна занимает одно из самых низких мест между Камеруном и Анголой, с показателем 48,7% или 2 217 долларов США. В Российской Федерации этот показатель составил 28,5% или 1 300 долларов США, в Канаде – 10,6% (2 294 USD), в Австралии – 10,8% (2 722 USD), в Норвегии – 11,7% или 2 734 USD, в Чехии – 16,6% (1 630 USD), а в США – 7,1% или 2 596 USD», - сказал депутат.
Ерлан Смайлов констатирует, что доля населения едва сводящих концы с концами растет, и именно здесь корень бедности населения, его закредитованности, рисков закрепления поколенческой бедности и маргинализации.
В этой связи депутаты фракции Народной партии Казахстана предлагают разработать новую Национальную политику в сфере труда. Для этой цели создать государственную комиссию, в состав которой включить представителей государственных органов, профсоюзов, работодателей и политических партий, а также создать новый политический институт - уполномоченного по трудовым правам, который должен сосредоточиться на защите нарушенных трудовых прав казахстанцев и трудовой справедливости, решая эти вопросы не технически, а принципиально.