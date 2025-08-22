На высоком уровне – так оценил подготовку теплостанций Восточного Казахстана министр энергетики Ерлан Аккенженов, побывавший в регионе с рабочей поездкой. В Риддере глава ведомства ознакомился с работой котельной ТОО «Л-ТВК», которая обеспечивает теплом два жилых района и площадку Тишинского рудника.

Капитальный ремонт ведется­ на двух котлах, текущий – на трех. Плюс идет обновление вспомогательного оборудования, например, бункера золоудаления, дробилки. На главной городской теплоэлект­роцентрали в этом году в ремонт­ную кампанию вложили 6,4 млрд тенге: 3 млрд – на обновление основного оборудования и 3,4 млрд – на замену теплотрасс.

– Масштабный ремонт позволил перевести объекты теплоснабжения и электроснабжения из «крас­ной» зоны в «желтую», – отметил Ерлан Аккенженов. – Уровень готовности к отопительному сезону вырос.

На Усть-Каменогорской ТЭЦ в рамках пятилетней программы модернизации в этом году на ремонт и обновление направлено 17,6 млрд тенге. В том числе запланированы замена трубо- и паропроводов, капитальный ремонт трех котлов, начальный этап реконструкции подземных водоводов, строительство нового золоотвала. Последнему объекту с учетом его экологического значения уделяется особое внимание.

Предусмотрен, например, противофильтрационный экран из геомембраны для защиты подземных вод, магистраль протяженностью 3,5 км для подачи пульпы. Усть-Каменогорской ТЭЦ без малого 80 лет, но она остается главной «печкой» областного центра. Поч­ти 85% тепла предназначено для жилого сектора, 15% – на нужды промышленности. Программа модернизации, рассчитанная до 2028 года, уже позволила вывес­ти станцию из «красной» зоны в «желтую».

Кроме того, на Согринской ТЭЦ главе ведомства сообщили о сформированном нормативном запасе угля. В соответствии с графиком продолжается текущий ремонт одного котла и средний – еще двух. Завершена замена пароперегревателей первой и второй ступени, закончены работы на двух турбоагрегатах.

По словам министра, Усть-Каменогорск уже сталкивается с дефицитом тепловой мощности, при этом идет активное строительство новых микрорайонов. В числе приоритетов – сооружение новой ТЭЦ-3. Вместе с тем рассматривается возможность строи­тельства дополнительного котла, турбоагре­гата и тепломагистрали между Согрой и центром города, чтобы частично снять проблему.

– Подготовка к предстоящему отопительному сезону в Восточно-Казахстанской области находится на контроле, – отметил Ерлан Аккенженов. – Программа модернизации требует не только инвестиций, но и системного подхода – от планирования до контроля качества. Речь идет о создании запаса прочности.