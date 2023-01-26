Сожгла в печи: убийство матерью новорожденного расследуют в Макинске

В Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении матери, убившей плод после выкидыша, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Об инциденте 26 января в полицию сообщила врач районной больницы после планового осмотра 32-летней жительницы города Макинска, находящейся на 24 неделе беременности.

В ходе расследования предварительно установлено, что 24 января у женщины открылось кровотечение, но за медицинской помощью она не обратилась. В результате дома произошел выкидыш.

По показаниям акмолинки, плод, не подававший признаков жизни, она сожгла в печи.

Следствие ведется по уголовной статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».