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​Созидательная сила добра
Зарина Нокрабекова

В преддверии знаменательной даты, касающейся одного из первых документов независимой страны, во Дворце Мира и Согласия состоялось собрание представителей религиозных объединений Казахстана.

– Плодотворное сотрудничество всех конфессий на основе взаимного уважения и открытого диалога – одно из главных богатств и предмет особой гордости Казахстана. Это стало реальностью благодаря мудрой политике Главы государства, объединившего под стягом единства весь народ, – отметил председатель Комитета по делам религий Еркин Онгарбаев.

В заседании «круглого стола» приняли участие директор Международного центра культур и религий Айдар Абуов, представитель Астанайского церковного округа, старший священник Свято-Успенского кафедрального собора Дмитрий Байдек, епископ Евангелическо-лютеранской церкви Юрий Новгородов и другие представители религиозных объединений Казахстана. Они говорили, в частности, о важности формирования с раннего детства основ патриотизма и толератности.

– Благодаря созидательной силе добра и единства Казахстан стал процветающим государством. Муд­ро и своевременно Лидер нации заострил внимание на непреходящих ценностях человечества – обращении к истории, традициям, на необходимости динамичного развития страны, – отметил в своем выступлении директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Ерден Кажибек. – Главная задача сегодняшней языковой реформы – возрождение духовности. Мы возвращаемся к истокам, делая при этом шаг вперед.

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