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Созидательный импульс
Клара Бекболатова

В Парламенте под председательством спикера Мажилиса, руководителя фракции партии «AMANAT» Ерлана Кошанова состоялось собрание по реализации задач, поставленных Президентом страны, Председателем партии Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» от 16 марта 2022 года.

Обращаясь к собравшимся, руководитель фракции отметил, что Послание Главы государства является комплексной, всесторонне проработанной программой реформ, реализация которых по сути является новым этапом политического развития независимого Казахстана.

– Президент задал высокий темп формированию политической культуры в стране, который обеспечит переход к «Новому Казахстану». Мы должны на простом языке рассказать людям, что это значит. «Новый Казахстан» – это эффективное государство с сильным гражданским обществом, активно участвующим в политической жизни страны, и с равными возможностями для всех казахстанцев, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

По мнению руководителя фракции партии «AMANAT», основным лейтмотивом всех предстоящих изменений должны стать взаимопонимание и доверие между государством и обществом. Депутатам надо активно включиться в продвижение Послания среди широких слоев населения и прак­тическую реализацию задач, поставленных в данном стратегическом документе. Особое внимание следует уделить качественному и оперативному законодательному обеспечению всех приоритетов Послания.

Принявший участие в заседании исполнительный секретарь «AMANAT» Асхат Оралов подчерк­нул, что партия, являясь институциональной опорой Главы государства, должна быть в первых рядах реализации Президентской программы политических реформ. Поэтому важно мобилизовать все партийные ресурсы для широкомасштабного продвижения и реа­лизации Послания. В эту работу должны быть вовлечены все депутаты Мажилиса и маслихатов, члены бюро и политсоветов, общественных советов, активисты и сторонники партии, лидеры общественного мнения, молодежь.

Практическая реализация основных задач, поставленных в Пос­лании Президента, стала главным вопросом собрания фракции. Со своим видением по этому вопросу выступили депутаты.

В частности, депутат Ерлан Саиров подчеркнул, что Глава государства в своем Послании инициировал проведение фундаментальной политической реформы, и это налагает большую ответственность на членов фракции партии «AMANAT». Мажилис должен стать площадкой для открытых дискуссий и выработки новых решений по политическому развитию страны.

Далее депутат Снежанна Имашева рассказала о новых подходах к законотворческой деятельности в реализацию нового пакета реформ, объявленных Президентом. Мажилису предстоит напряженная работа по внесению изменений в 30 статей Конституции, 7 консти­туционных законов и более 15 других законов. По мнению депутата, для скорейшего претворения реформ в жизнь необходимо консолидировать усилия парламентариев, чтобы качественно и в срок принять необходимые изменения.

Послание Президента народу Казахстана дало созидательный импульс и новый вектор развития, считает депутат Альберт Рау. Парламентариям совместно с представителями бизнес-сообщества до конца года предстоит принять пакет антикризисных мер, рассмотреть законопроекты, касающиеся вопросов регионального развития, в том числе разделения компетенций местного само­управления и государственного управления.

В свою очередь депутат Жулдыз Сулейменова предложила открыть в создаваемой Улытауской области центр молодежных инноваций, который должен будет обеспечить молодых людей категории NEET новыми знаниями и социальными навыками. Также она подчеркнула, что для эффективной реализации реформ, предложенных Главой государства, Мажилис должен активнее привлекать к законо­творческой работе общественников и экспертов.

По итогам обсуждения будет принято постановление собрания фракции о реализации задач, поставленных в Послании народу Казахстана.

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