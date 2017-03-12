​Созвездие талантов

фото Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского

Организованный Алматинским музыкальным колледжем им. П. Чайковского конкурс подтвердил статус Казахстана как международного музыкального центра. Уникальность прекрасному вокальному марафону придал тот факт, что здесь представлено сразу три направления вокала: «Пение с домброй», «Академический вокал» и «Эстрадное пение».

На торжественной церемонии открытия блестяще выступили педагог Алматинского колледжа и солистка ГАТОБ им. Абая Гульнара Сакышева, студенческий хор под руководством Сергея Милова и ансамбль кобызисток Лаулы Ченемисовой. Директор колледжа, певец и композитор, заслуженный деятель РК Биржан Хасангалиев подчеркнул, что для конкурса они задействовали новую звуковую и световую аппаратуру. Финансовую поддержку оказали Фонд Первого Президента РК – Лидера нации и Федерация клубов ЮНЕСКО – Казахстан.

Важным нововведением явилось и то, что в конкурсе состязались не только 125 исполнителей-вокалистов, но и 48 концертмейстеров, которые, аккомпанируя певцам, одновременно боролись за звания лауреатов в номинации «Концертмейс­терское мастерство». Конкурсанты из разных городов Казахстана, России и Кыргызстана показали высокий уровень мастерства, выступая в нескольких группах: «Детские музыкальные школы», «Музыкальные колледжи», «Высшие учебные заведения» и «Профессионалы».

В номинации «Пение с домброй» яркое впечатление произвела ученица ДМШ № 12 Алматы Алуа Бауыржанқызы. Ее певучий голос, ровный по всему диа­пазону, культура исполнения оказались достойными Гран-при. Среди учащихся колледжей Гран-при завое­вала студентка Мангистау­ского колледжа искусств Збира Рахметова. Ее ярчайший талант сверкал, словно бриллиант, в созвездии лауреатов конкурса.

В номинации «Академичес­кий вокал» в младшей группе высшую награду вручили Елизавете Талиной из ДМШ № 5 Алматы – за артистичное исполнение программы, интонационную чистоту и ровность звуковедения. В старшей группе открытием конкурса стала 16-летняя Нурия Тулегенова из Семея. Красота ее голоса, исполнительская живость покорили жюри и публику.

Праздничным концертом стартовал конкурс в номинации «Эстрадное пение». Запомнилось выступление студентки Алматинского колледжа Сании Танатаровой: ее сильный голос проникновенно прозвучал в лирических песнях «Арман-ай» и I surrender Сэма Уоттерса. Ярко проявил себя и студент Кокшетауского колледжа им. Биржан-сала Данияр Жулбарисов. Конкурсанты в других номинациях выступили также искренне, с легкостью и азартом.

Итоги музыкальной декады еще будут обсуждаться.

– Но уже сейчас можно сказать, что конкурс представил контрольный срез профессионализма и творческого потенциала молодого поколения певцов Казахстана, которые на основе народных и классических традиций прокладывают новые пути в искусстве, страстно и талантливо заявляя о себе, – заключил Биржан Хасангалиев.