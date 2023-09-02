Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане

Происшествия
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Аманжолова Айман
[email protected]

Девочку-подростка, которая собиралась спрыгнуть с 15 этажа жилого дома, спас военнослужащий техник-водитель воинской части 83205 сержант Ерик Искаков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.  

Фото: kazpravda.kz

В двадцатых числах августа он находился в гостях у родственников в микрорайоне Юго-Восток г. Астаны.

«Неожиданно примчался племянник с криками, что в соседней многоэтажке девушка собирается спрыгнуть с балкона. Увидев это, я забежал в подъезд, поднялся на лифте на 14-ый этаж, на 15-ый – бегом по лестнице. Осторожно подкравшись, стянул ее с перил балкона общего пользования», – рассказал Ерик Искаков. 

Сам 35-летний военнослужащий Ерик Искаков – отец четверых детей. Он участник эвакуации жителей во время взрывов на складе боеприпасов в городе Арыс Туркестанской области. Благодаря его неравнодушию и умению решительно действовать в экстремальной ситуации была спасена человеческая жизнь.

Внизу спасителя и подростка уже ждали сотрудники МЧС, полиции и медики. Сержант Искаков героем себя не считает, но очень счастлив тем, что ему удалось предотвратить непоправимую беду. 

 

Фото www.gov.kz

#Астана #суицид #подросток #спасение #военный

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