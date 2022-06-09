Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане

Покатались – и хватит?

Лифты должны быть в рабочем состоянии и безопасными, а сегодня некоторые из них находятся в неисправном виде. К слову, промышленную безопасность передали в Министерство индустрии и инфраструктурного развития в 2014 году, а функцию проверки подъемников вместе со штатной должностью передали в ведение ЖКХ. Теперь спасатели фактически не контролируют работу лифтов.

Стоит напомнить, что в 2013 году в лифте 16-этажного дома № 23 погибла 24-летняя девушка. Тогда лифт застрял между седьмым и восьмым этажами, и одна из пассажирок, не дождавшись приезда аварийной службы, попыталась освободиться самостоятельно и провалилась в шахту. Вслед за ней в шахту лифта спустился молодой человек. Спасатели извлекли из лифта двух человек и еще двоих из шахты. Уже тогда это был совсем не первый случай, когда лифт становился убийцей в микрорайоне «Алмагуль».

21 мая 2018 года произошла новая трагедия: двое подростков по неосторожности упали в шахту грузового лифта с 15-го этажа. А 4 августа прошлого года с 15-го этажа во время демонтажных работ упали в шахту лифта двое рабочих. Погиб 39-летний сотрудник обслуживающей компании, второй с тяжелыми травмами был доставлен в областную больницу.

Как сообщил руководитель жилищной инспекции города Атырау Кайрат Хабиев, в Атырау имеется 448 лифтов в 159 домах, из них 413 – пассажирские, 35 – грузоподъемные. На сегодняшний день в нерабочем состоянии 42 лифта в 20 домах, и из 42 у 24 нет необходимости в ремонте. Дело в том, что они находятся в 16-этажных домах в микрорайоне «Алмагуль», где имеются как пассажирские, так и грузоподъемные лифты. Так вот, жители этих домов решили, что пассажирские лифты вообще закроют, а грузовые оставят. Причина – платить за пользование обоими лифтами людям не по карману.

– На 2022 год запланирован ремонт 14 лифтов в шести многоэтажках, – отметил Кайрат Хабиев. – В ближайшее время начнем работу. Раньше она проводилась в рамках госпрограммы модернизации, а с 2020 года она изменена на Государственную программу жилищно-коммунального развития по капитальному ремонту домов. В статье 2 пункта 14 Закона РК «О жилищных отношениях» отмечено, что лифты являются общедомовым имуществом, поэтому государство не имеет права закладывать туда свои средства. Решение о ремонте лифтов должно приниматься на общем собрании собственников квартир, и дело это дорогостоящее.

При поступлении заявлений жителей на капитальный ремонт лифтов отдел жилищной инспекции проводит с ними собрание совместно с оператором таких работ, то есть ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов» – КОЖД. Разъясняется суть программы, определяется вид ремонта. Требуется согласие двух третей жителей. После этого разрабатывается проектно-сметная документация, проводится экспертиза. Далее – второе собрание, на котором называют сумму оплаты. Выясняется, согласны ли они на эту сумму провести модернизацию. И выбор подрядчика тоже остается за жителями. Если они сами не смогут выбрать, то им предложат выбрать из тех, кто работает на этом рынке в городе.

До 2022 года стоимость модернизации одного лифта составляла от 6 до 7 млн тенге, а сейчас цены жахнули до невероятных высот – почти 12 млн! Проекты, которые ранее сделали на 14 вышеупомянутых лифтов, никто взять на выполнение не пожелал, инфляция подставила подножку, пришлось вносить корректировку, опять-таки заручившись согласием жителей.

Люди, живущие на первых и вторых этажах, ничего платить не будут. А остальным бюджетные деньги придется возвращать в срок от 8 до 10 лет, и, что немаловажно, без процентов и надбавок, сумма оплаты не индексируется. В целом оплата зависит от квадратных метров жилья, на которые делится общая сумма капремонта. Так, жители трехкомнатной квартиры должны платить примерно 5–6 тыс. тенге в месяц.

– Мы действуем в рамках Закона РК «О гражданской обороне» и «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов», – поясняет Кайрат Хабиев. – Контроль за проведением работ по лифтам передали в наше ведомство, и с 2018 года мы полностью провели ревизию, проверив все лифты в городе, узнали, в каком они находятся состоянии. Провели аттестацию всех шести обслуживающих организаций, так как в статье 112 правил отмечается, что для эксплуатации и ремонта лифтов могут привлекаться только специализированные аттестованные организации. По договору регулярно проверять сос­тояние лифта должны непосредственно работники КСК, содержать их в надлежащем порядке, а при угрозе безопасности сообщать аттестованному лифтовому

хозяйству.

Есть еще один момент, напрямую влияющий на проблему в данной сфере: это нехватка дипломированных специалистов, имеющих соответствующие сертификаты по обслуживанию лифтов. Обучением профессии лифтера в Казахстане никто не занимается, точнее, нет учебного заведения, которое обучает этой специальности.

В сфере обслуживания лифтового хозяйства нужно усилить контроль за деятельностью компании по поставке, монтажу и эксплуатации лифтов, при этом не ущемляя границы и возможности предпринимателей по оказанию услуг потребителям. То есть дать потребителям возможность самим выбирать, к кому они могут обратиться за сервисным обслуживанием лифтов. Однако при сложившемся положении дел на этот рынок приходят компании, которые не утруждают себя вопросами качества поставляемого товара и дальнейшей его эксплуатации.