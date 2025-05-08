Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось ликвидировать возгорание и не допустить его распространения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: МЧС РК

Огнем было охвачено около 10 бутиков на площади около 400 кв.м. На месте был создан оперативный штаб. Были задействованы пять звеньев газодымозащитной службы.

На месте происшествия работали 71 человек личного состава и 20 единиц техники ДЧС.

Напомним, сегодня утром в соцсетях распространилось видео горящего торгового помещения. На месте силы и средства МЧС работали по повышенному рангу.